LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerks Niederösterreich

| Hilfswerk NÖ

Menschen werden immer älter. Die Lebenserwartung in Niederösterreich liegt bei Frauen bei 83 Jahren, bei Männern bei 78 Jahren. Das steigende Lebensalter bringt aber auch einen steigenden Pflegebedarf mit sich. Und genau hier setzt das Hilfswerk mit seinem mobilen Pflege- und Betreuungsangebot an. Denn es ist der natürliche Wunsch der Menschen, so lange wie möglich im eigenen Zuhause leben zu können.

Über 15.000 Kundinnen und Kunden werden in ganz Niederösterreich von den Pflegeteams des Hilfswerks Niederösterreich betreut. Eine vielfältige Dienstleistungspalette entlastet sie im Alltag in ihrem Zuhause.

Als DER soziale Nahversorger setzt das Hilfswerk dabei auf die hohe Qualität der Angebote, bestens ausgebildetes Fachpersonal und individuelle Beratung von Betroffenen und Angehörigen. Die Begleitung im Alltag sowie die individuelle Beratung ist für Betroffene und Angehörige eine erhebliche Entlastung. Die Leistungen reichen von einfachen Tätigkeiten, wie Hausarbeiten oder Einkaufen, über Hilfe beim Anziehen und der Körperpflege bis hin zu qualifizierten Pflegehandlungen wie Verbandswechsel. Das Notruftelefon oder das Menüservice bieten weitere Unterstützungsmöglichkeiten.