„Nicht zu viel Feuchtigkeit auftragen!“, lautet das Motto im Winter. Immerhin bringt der auch Schnee und Eis mit sich, tiefe Temperaturen und einen eisigen Wind. Feuchtigkeit kann gefrieren. Auf der Haut auch. Und das kann Schäden verursachen. Wie diese kleinen, roten Äderchen. Was man statt dessen tun sollte?

„Eine gute Pflegecreme ist wichtig“, erläutert Christine Schreiner, NÖ Innungsmeisterin der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure. Mit hoher Qualität und im Winter mit weniger Feuchtigkeit also. „Vielleicht auch ein bisschen Make-up.“ Fluid-Make-up zum Beispiel. Für Teint und Schutz gleichermaßen. Und sonst?

„Die Reinigung ist wichtig.“ Das ganze Jahr über. Vor allem übrigens im jugendlichen Alter. Insbesondere aber auch im Winter. Wer sich nicht sicher ist, welche Produkte passen und was es noch braucht, der kann sich auch professionelle Unterstützung holen. Sich etwa an ein Fachinstitut wenden. Und drei Mal im Jahr ausreinigen lassen.

„Man kann das Hautbild verbessern“, so Schreiner. Davon profitiert nicht nur die Haut übrigens. „Man fühlt sich dann auch wohler“, verrät die Innungsmeisterin aus Seitenstetten. Solange man drinnen ist, locken Masken, Serum und Ampullen.

Mehr Bewusstsein beim Einkauf

Pflegeprodukte übrigens gibt es auch aus Niederösterreich. Vom Nikolaihof in Mautern zum Beispiel. Auf 22 Hektar werden hier nach strengen biodynamischen Demeter-Richtlinien vornehmlich Riesling und Grüner Veltliner kultiviert. Es gibt keine Herbizide, Pestizide, Kunstdünger oder synthetische Spritzmittel.

„Was ist an Rohstoffen ungenützt?“, hat sich dann hier auch Martin Saahs einmal gefragt. Es waren die Traubenkerne. Und so entstand eine Pflegeserie auf Basis von Traubenkernöl. „Eine Pflege, die darauf achtet, den kleinstmöglichen Fußabdruck zu hinterlassen“, so Saahs. Und das wird immer wichtiger.

Immerhin: „Die Tierbestände sind um 60 Prozent zurückgegangen, der Fußabdruck wächst beständig“, so Gisela Klaushofer vom WWF. „Wir brauchen 1,6 Mal mehr, als wie tatsächlich zur Verfügung haben.“ Aber: „Eine Trendumkehr ist möglich.“ Unter anderem durch ein geändertes Konsumverhalten, weniger Verschwendung, mehr erneuerbare Energien, eine nachhaltige Ernährung …

Um den WWF zu unterstützen, zu Arten-, Natur- & Klimaschutz beizutragen, geht 1 Euro der 11,90 Euro für Rosemarie, das ist das neueste Produkt von Die Nikolai, an den WWF. Eine Handcreme übrigens, passend zum Winter. Unter anderem dank Traubenkernöl, das pflegt und regeneriert, Olivenöl, das auch Feuchtigkeit spendet. Und: schützendes und feuchtigkeitsabwesendes Bienenwachs. Aber auch mit dem Duft von Rose und Rosmarin. Die weltweit erste Demeter-zertifizierte Traubenkosmetik ist übrigens in 70 Bio- und Naturkostläden so wie Apotheken erhältlich.