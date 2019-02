Die Menschen wollen so lange wie möglich zuhause bleiben. Das bestätigte zuletzt auch wieder die Hochaltrigenstudie Niederösterreich der Österreichischen Plattform für interdisziplinäre Altersforschung. Dabei hilfreich sein können auch moderne Technologien. Wie bewährte Hilferufsysteme, bei denen ältere Menschen, zum Beispiel wenn sie stürzen, über einen Knopf am Armband beim Anbieter Alarm schlagen können. 5,5 Prozent der Befragten gaben bei der Umfrage an, ein Notrufarmband zu verwenden. Komplexere Hilfsmittel, wie Sturz- oder Kochsensoren, werden gar nicht genannt. Das aber, so wird vermutet, könnte daran liegen, dass diese technischen Assistenzsysteme noch nicht so bekannt sind.

Dabei werden die Angebote im Ambient Assisted Living (kurz AAL oder auch altersgerechte Assistenzsysteme für ein umgebungsunterstütztes, gesundes und unabhängiges Leben) immer mehr. So gibt es etwa Sturzmeldesysteme, die mittels Sensoren im Boden oder in den Schuhen einen Sturz erkennen und Alarm auslösen können, oder aber auch Systeme, die neben integriertem TV, Telefon und Internet-Zugang unter anderem die vergessene, eingeschaltete Herdplatte und offene Fenster melden, verrät www.gesundheit.gv.at.

Individuelle Lösungen

Was dabei einen Sinn macht, kann von Mensch zu Mensch sehr verschieden sein. Bei manchen sind es vielleicht Gehilfen. Andere brauchen eine automatische Erinnerung zur Medikamenteneinnahme. „Die verwendeten Techniken und Technologien sind auf den Nutzer ausgerichtet und integrieren sich in dessen direktes Lebensumfeld“, erläutert AAL Austria. In ganz Österreich gibt es Pilotregionen, in denen diese neuen Systeme genauer betrachtet werden. Technische Unterstützung gibt es jedoch nicht nur für Stürze oder vergessene Herdplatten. Zum Einsatz kommen Informations- und Kommunikationstechnologien auch im Rahmen der so genannten „Telemedizin“. Dabei können beispielsweise Ärzte – ohne in der Nähe ihrer Patienten sein zu müssen – mithilfe von übermittelten medizinischen Daten den Gesundheitszustand des Patienten überwachen oder in die Behandlung eingreifen. „Voraussetzung dafür ist eine sichere Übertragung medizinischer Daten“, informiert das Sozialministerium. Darüber hinaus kann sich etwa ein Arzt die Meinung eines anderen, weit entfernten Arztes einholen.

zVg

Beispielsweise können Patienten mit Herzinsuffizienz zuhause mittels Messgeräten ihre Vitalparameter messen, diese werden automatisch an den Arzt zur Kontrolle weitergeleitet.