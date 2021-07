Deswegen hat sie vor zwei Jahren auch einen beruflichen Neustart im Pflegebereich gewagt. Karin Vogl hat ihren Job gekündigt, um sich voll auf die 3-monatige Ausbildung als Heimhelferin zu konzentrieren. „Am Anfang der Ausbildung habe ich es mir noch offen gelassen, ob mobile oder stationäre Pflege. Nach den 200 Stunden Praktika in beiden Bereichen, ist für mich ganz schnell die Entscheidung FÜR die mobile Pflege und FÜR das Hilfswerk gefallen“, erinnert sich Karin Vogl zurück. Die Vorteile liegen auf der Hand. Die flexiblen Arbeitszeiten und die Nähe zum Wohnort sind ein großer Pluspunkt. „Der Hilfswerk-Standort in Herzogenburg ist nur wenige Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Die Kunden, die ich betreue, wohnen alle in der Nähe meines Wohnortes, die meisten kannte ich schon vorher. Da findet man dann ganz schnell einen guten Bezug zu den Menschen“, erzählt die Umsteigerin.

Karin Vogl genießt nun die abwechslungsreiche Arbeit als Heimhelferin. Sie fährt mit dem Hilfswerk-Auto von Kunde zu Kunde und betreut ältere Menschen in ihrem eigenen Zuhause: Sie unterstützt bei alltäglichen Aktivitäten, wie beim Duschen oder beim Essen zubereiten. Sie hilft bei der Haushaltsführung, geht einkaufen oder erledigt Apothekengänge. Sie geht mit den Kunden spazieren, spielt mit ihren eine Runde oder leistet einfach Gesellschaft.

Den Schritt in die Pflege hat Karin Vogl nicht bereut. Die positive Resonanz der Kunden gibt ihr Recht. „Es taugt mir voll. Sie freuen sich, wenn ich komme. Es ist großartig, wenn man ein ,Danke‘ von einem Kunden hört. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Unsere Arbeit ist eine wichtige Arbeit und das merkt man auch.“ Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist der persönliche Kontakt zu älteren Menschen besonders wichtig. „Oft bin ich nicht nur die Heimhelferin vom Hilfswerk, sondern schon eine gern gesehene Bekannte“, erzählt Vogl.

Jetzt geht die 38-Jährige noch einen Schritt weiter. Sie macht derzeit – neben ihrer Arbeit als Heimhelferin – berufsbegleitend die Ausbildung zur Pflegeassistentin. Die gelernte Konditorin hat mit ihrem beruflichen Umstieg wahrlich ihre Berufung gefunden.

