Simona Mihalkova: „Es passt von vorne bis hinten!“

Nach Jahren im Handel und in der Verwaltung ist Simona Mihalkova nun bei ihrem Herzensberuf angekommen: Als Heimhilfe in der mobilen Betreuung unterstützt sie ältere Menschen in ihrem eigenen Zuhause bei der Körperpflege, Haushaltsführung, Besorgungen und vieles mehr – und ist begeistert.

