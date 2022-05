Tag der Pflege - 365 Tage im Jahr

Werbung

Doch beim Hilfswerk Niederösterreich ist jeder Tag „Tag der Pflege“. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Familien in der mobilen Pflege und Betreuung, täglich, 365 Tage im Jahr. Professionelle Betreuung verlangt qualifiziertes Personal – das Hilfswerk Niederösterreich bietet aktuell mehr als 200 offene Stellen in ganz Niederösterreich.

Begleitet werden Familien in ganz Niederösterreich in alltäglichen und schwierigen Lebenssituationen. Foto: Hilfswerk Niederösterreich/Franz Gleiß

Die Pflege und Betreuung stehen für die über 2.000 Mitarbeiter/innen des Hilfswerk Niederösterreich und ihre fast 8.500 Kund/innen am täglichen Programm. Begleitet werden dabei Familien in ganz Niederösterreich in alltäglichen und schwierigen Lebenssituationen. Mit einer breiten Palette an Dienstleistungen unterstützen qualifizierte Pflegeteams beim Älterwerden in den eigenen vier Wänden, dort wo sich Menschen am wohlsten fühlen. Pflegende Angehörige stehen dabei ganz besonders im

Fokus.

Lassen Sie sich beraten – für jede Situation finden wir gemeinsam die passende Lösung!



