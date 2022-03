Novum in Niederösterreich: Erster digitaler Pathologie-Scanner

Das Pilotprojekt „HEAL NOW“ der Initiative Healthacross fördert die Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten des Landesklinikums Wiener Neustadt und des ungarischen Elisabethenlehrkrankenhaus Sopron. Es ist die erste grenzüberschreitende Kooperation im Gesundheitswesen zwischen Österreich und Ungarn.

„Als erstes niederösterreichisches Landesklinikum verfügt Wiener Neustadt nun über digitale Slidescanner in der Pathologie“, berichten Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrat Martin Eichtinger (beide ÖVP) in einer Aussendung.

Scanner ermöglichen verbesserte Versorgung von Patienten

Die Diagnose ist entscheidend für die Therapie und die Prognose. Vor der Digitalisierung wurden Gewebeproben - nachdem sie aufbereitet und präpariert wurden - unter dem Mikroskop analysiert. Nun können Gewebeproben eingescannt und digital befundet werden.

„Scanner für die pathologische Diagnostik bedeuten eine verbesserte und schnellere Versorgung der Patientinnen und Patienten. Bei Bedarf können Expertinnen und Experten der Pathologie in den Diagnoseprozess einbezogen werden und per Knopfdruck auf die eingescannten Gewebeproben zugreifen“, erklärt Wolfgang Hulla, Vorstand des Instituts für Klinische Pathologie und Molekularpathologie am Landesklinikum Wiener Neustadt. Digitale Pathologie ermögliche es zudem regionale und internationale Netzwerke zu schaffen, in denen wissenschaftlicher und medizinischer Austausch stattfindet.

Die Kosten für die Anschaffung der Geräte zur digitalen pathologischen Diagnostik belaufen sich auf knapp 100.000 Euro. Sie werden im Rahmen des EU-Förderprogrammes INTERREG bis zu 85 Prozent kofinanziert.

Das Projekt "HEAL NOW" läuft seit 1. Jänner 2020 und noch bis 30. September 2022.