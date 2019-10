„In Niederösterreich erkranken jährlich rund 7.500 Menschen an Krebs“, informiert Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Aber: Niederösterreichs Spitäler haben sich in der Krebsbehandlung in Fachkreisen einen anerkannten Ruf aufgebaut.

Bei der Behandlung der Patienten von besonderer Bedeutung ist etwa das „NÖ Onkologie-Informationssystem“ (kurz OIS). Von jedem Krebspatienten wird die gesamte Krankengeschichte von der Diagnose weg gespeichert. Mit allen Daten und Informationen. Wenn zum Beispiel ein Patient in einem Klinikum operiert wird, die weitere Behandlung in einem anderen Klinikum passiert, brauchen die Ärzte hier nicht nach den Daten zu fragen, sondern haben Zugriff. „Dieses System ist im deutschen Sprachraum einzigartig“, betont Martin Pecherstorfer, Leiter der Klinischen Abteilung für Innere Medizin 2 im Universitätsklinikum Krems. Seit 2018 ist es in allen Spitälern verfügbar.

„OIS ist ein geniales Projekt“, findet auch Patientenanwalt Gerald Bachinger, der überzeugt ist, dass Niederösterreich speziell in der Onkologie in der 1. Liga mitspiele. Er glaubt, dass kein Arzt mehr heutzutage alleine das für ihn wichtige Wissen überschauen kann. Umso wichtiger seien Wissenstransfer und Netzwerke.

Apropos Wissen: „In Fertigstellung ist das erste Handbuch“, verrät Silvia Bodi, die stellvertretende Geschäftsführerin der NÖ Landeskliniken-Holding. 58 soll es davon künftig geben. Mit Handlungsempfehlungen zu Diagnostik, Therapie und Nachbetreuung bei verschiedenen Krebsformen.

Von Strahlentherapie bis hin zu Stammzellen

Für die Strahlentherapie gibt es in Niederösterreich jeweils drei Linearbeschleuniger in Krems und in Wr. Neustadt. 3.100 Patienten werden hier jährlich behandelt. Da es künftig mehr Patienten geben wird, werden drei weitere in Krems errichtet. Zwei davon 2023, ein weiterer 2026. „Die Gesamtkosten für den Neubau der Strahlentherapie und der Pathologie belaufen sich auf rund 22,5 Millionen Euro“, so Martina Metz, Leiterin der Strahlentherapie und Radioonkologie Ambulanz im LK Wiener Neustadt, die zudem die gute Zusammenarbeit mit MedAustron betont, die einen positiven Einfluss auf die Strahlentherapie in NÖ hat, unter anderem durch Weiterbildung.

Ein weiteres Beispiel für Spitzenmedizin in NÖ findet sich am Universitätsklinikum St. Pölten. Im Frühling wurde hier an der Klinischen Abteilung für Innere Medizin 1 die erste autologe Stammzelltransplantion in Niederösterreich durchgeführt. Sie hilft jährlich rund 50 Patienten mit bestimmten Krebserkrankungen.

Was dabei passiert? Um die Erkrankung zurückzudrängen, erhält der Patient eine Chemotherapie. Das Knochenmark wird mit Hilfe von Wachstumsfaktoren sehr stark stimuliert, sodass die Mutterzellen der Blutzellen für kurze Zeit aus dem Knochenmark in das Blut ausgeschwemmt werden. Diese Knochenmarkstammzellen werden gesammelt. „Wir frieren sie ein, der Patient erhält eine sehr hoch dosierte Chemotherapie und im Anschluss bekommt er seine Stammzellen zurück“, erläutert Martin Wiesholzer, Leiter der Klinischen Abteilung für Innere Medizin 1. So kann das geschädigte Knochenmark wiederhergestellt werden.