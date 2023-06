ÄK-Fachgruppen-Obmann Peter Gorka: „Haare und Augen werden grau ...“

NÖN: Sie sind vor kurzem zum Obmann der Bundesfachgruppe Augenheilkunde und Optometrie in der Österreichischen Ärztekammer gewählt worden. Gratulation!

Peter Gorka: Danke! In dieser Funktion bin ich sozusagen der ranghöchste Augenarzt in der Österreichischen Ärztekammer und der Sprecher der aktuell 1.068 Kolleginnen und Kollegen in der Fachgruppe. Ich habe die hohe Verantwortung, ausgewogen die Interessen sowohl der im Krankenhaus als auch der in der Ordination tätigen Augenärztinnen und Augenärzte zu vertreten. In der Meinungsbildung unterstützt mich die Versammlung der Landesobleute, aus deren Reihen ich gewählt wurde. Gleichzeitig bin ich ein Bindeglied zwischen der Ärztekammer und der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft, in deren Vorstand ich als Fachgruppenvertreter delegiert bin.

Sie sind seit 2007 auch Fachgruppenvorstand in Niederösterreich. Wie machen Sie das alles? Was sagen Ihre Augen zur dem Arbeitspensum?

Gorka: Die Fachgruppenvertretung ist ein Ehrenamt. Ich muss diese also ohne Abstriche bezüglich meiner täglichen ärztlichen Arbeit ausfüllen. Der Vorteil dabei: Bodenhaftung. Ich stehe mitten im beruflichen Leben und habe mit all den auftauchenden Problemen aus nächster Nähe zu tun. Mir kommt zugute, dass ich ein Abendmensch bin – es kann schon sein, dass ein Mail von mir um vier Uhr Früh ankommt. Dann brauche ich schon mal erfrischende Augentropfen morgens – künstliche Tränen ohne Konservierungsmittel, wie ich das meinen Patientinnen und Patienten empfehle. Berufsbegleitende Weiterbildung hilft zudem: Viele Kurse und ein Studium der Gesundheitsökonomie an der Donau-Uni Krems haben mir unschätzbare Kenntnisse in Management und Betriebswirtschaft verschafft, ohne die ich mein Leben nicht so einteilen könnte. All das wäre aber auch nicht möglich ohne die Hilfe meiner Frau Monika, die voll im Leben und mir als Ordinationsmanagerin zur Seite steht – und der Halt, den mir sie und meine drei Söhne in der Familie geben, ist unbezahlbar.

Zu Ihrer Fachrichtung Augenheilkunde und Optometrie: Gibt es hier auch einen Ärztemangel in Österreich, in Niederösterreich?

Gorka: Zwei Faktoren treiben den Bedarf nach Augenmedizin an. Unser kompliziertes Seh-system neigt mit zunehmendem Lebensalter besonders zu Erkrankungen, andererseits werden diese auch immer besser behandelbar. Die Versorgungsforschung sagt wegen der steigenden Lebenserwartung eine in den nächsten Jahrzehnten besonders steigende Nachfrage nach augenärztlicher Versorgung voraus. Gleichzeitig führt gerade diese steigende Lebenserwartung wie in allen Berufen zu einer gerade beginnenden Pensionierungswelle, vor deren Eintreten ich schon seit mehr als zehn Jahren warne. Die Zahl der Pensionierungen von Augenärzten steigt gerade österreichweit auf das Dreifache an und wir können anhand der Geburtsjahrgänge sehen, dass das die nächsten zehn Jahre so bleiben wird. Ich bemerke auch in Niederösterreich, dass es immer schwieriger wird, Stellen in Spital und Niederlassung zu besetzen. Wir müssen von einem zunehmenden Ärztemangel ausgehen!

Ich muss davor warnen, die Augenregulierung aus dem medizinischen Bereich auszugliedern! Peter Gorka

Was läuft bei uns im Gesundheitswesen falsch? Hätten Sie Verbesserungsvorschläge?

Gorka: Aufgrund der älter werdenden Bevölkerung und des medizinischen Fortschritts wird das Gesundheitssystem teurer – und vor allem benötigt es auch mehr Personal, das erst einmal ausgebildet werden muss. Gerade da hätte die Gesundheitspolitik schon vor Jahren Weichen stellen müssen. Ich setze mich einerseits für vermehrte Ausbildung von Ärzten ein, aber auch für die Weiterentwicklung von qualifizierten Assistenzberufen, ohne die wir die Versorgung in Zukunft nicht schaffen werden. Sorgen bereiten mir die derzeitigen Kürzungen der Krankenkasse bei den Regulierungsbehandlungen der Kurzsichtigkeit von Kindern. Es wird derzeit sogar versucht die Augenregulierung aus dem medizinischen Bereich auszugliedern. Ich muss eindringlich davor warnen, eine schlechtere Versorgung jetzt gegen viel mehr Augenerkrankungen der zukünftigen Erwachsenen einzutauschen!

Die Welt wird immer digitaler, die Augen der Menschen immer schlechter?

Gorka: Ja! Die Nutzung der digitalen Medien wirkt sich in zwei Bereichen besonders auf die Augengesundheit aus. 1) Sie ist Teil der Nahbelastung, die im Wachstumsalter zusammen mit vermehrtem Aufenthalt in Innenräumen das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit (Myopie) fördert. Der Trend begann in Asien, bei seiner Fortsetzung werden 2050 weltweit 50 Prozent aller Menschen kurzsichtig sein. In Österreich hat sich die Häufigkeit der Myopie in den vergangenen 35 Jahren verdoppelt. Neuerdings empfiehlt auch die Krankenkasse zu deren Erkennung einen jährlichen Besuch beim Augenarzt: Nur eine Messung nach Eintropfen der Augen erlaubt genau festzustellen, ob ein Kind zur Kurzsichtigkeit neigt. Wenn dies rechtzeitig erkannt wird, kann die Augenbrechkraft sehr wirksam reguliert werden. 2) Bei Erwachsenen verursacht die Bildschirmarbeit häufig Trockenheitsbeschwerden der Augen, das sogenannte Office-Eye-Syndrom. Zunehmendes Alter und weibliche Sexualhormone erhöhen zusätzlich das Risiko eines trockenen Auges. Auch Rauchen, Zuckerkrankheit, Schilddrüsenerkrankungen, chronischer Rheumatismus oder entzündliche Gefäßerkrankungen sowie viele Medikamente (wie Psychopharmaka, Schlafmittel oder Beta­Blocker) verursachen/verschlechtern das trockene Auge.

Wie kann man dem Office-Eye-Syndrom vorbeugen und wie behandelt man es?

Gorka: Stellen Sie den Monitor im rechten Winkel zum Fenster. Tageslicht gilt als optimale Beleuchtung für den Arbeitsplatz – jedenfalls ausreichende, aber nicht zu starke Beleuchtung, etwa durch einen Mix aus indirekter (etwa an der Decke) und direkter Beleuchtung (Schreibtischlampe), am besten seitlich zum Schreibtisch angeordnet. Blinzeln Sie öfter bewusst beim Arbeiten am Bildschirm. Regelmäßige Pausen einlegen, am besten an der frischen Luft. Trinken Sie ausreichend, das ist auch für Ihre Augen eine Wohltat. Befeuchten Sie Ihre Augen mit Augentropfen. Die Klimaanlage möglichst zugfrei einstellen. Für eine gute Luftfeuchtigkeit sorgen übrigens auch Pflanzen im Büro.

Was ist derzeit die Augenkrankheit Nummer 1?

Gorka: Zahlenmäßig ist die Nummer 1 die altersbedingte Trübung der Augenlinse – der Graue Star. Die heutige hohe Lebenserwartung hat zur Folge, dass wir nahezu alle diese Altersveränderung unserer Augen erleben – die Haare und die Augen werden grau. Allerdings hat diese Augenveränderung ihren Schrecken verloren: Sie ist heute durch eine kleine ambulante Operation heilbar. Mit mehr als 100.000 Staroperationen jährlich ist sie bei uns in Österreich der häufigste operative Eingriff überhaupt. Die Ärzte setzen dabei eine etwa sechs Millimeter große Kunstlinse in das Auge ein, deren Stärke so berechnet wird, dass nicht nur das Auge wieder klar sieht, sondern auch eine vorherige Fehlsichtigkeit weitgehend behoben werden kann.

Bei welcher Augenkrankheit erblindet man am häufigsten?

Gorka: Europäische Statistiken zeigen, dass derzeit die altersabhängige Makuladegeneration mit etwa 40 Prozent die häufigste Erblindungsursache ist.

Wann sollte man sofort, unbedingt zum Augenarzt?

Gorka: Jährliche Vorsorgeuntersuchungen des Sehnerves bewahren vor dem Grünen Star (Glaukom). Eine gestörte Regulation der Augendurchblutung führt dabei zur Einschränkung des Sehvermögens, die man erst bemerkt, wenn es fast zu spät ist. Eine Augendruckmessung allein reicht nicht. Ein Prozent der Bevölkerung ab dem 40. Lebensjahr erkrankt am Grünen Star, mit zunehmendem Alter gar fünf Prozent. Sofort beim Augenarzt angenommen wird man natürlich bei jeder Verletzung oder Verätzung, weiters bei einer plötzlichen starken Sehverschlechterung – da besteht der Verdacht auf eine Durchblutungsstörung oder Netzhautablösung, die schnell behandelt werden muss. Plötzlich auftretende schwarze Flecken vor dem Auge („fliegende Mücken“, „Rußregen“), aber auch Lichtblitze ohne äußere Ursache können Zeichen eines Netzhautrisses oder einer beginnenden Netzhautablösung sein. Dies sollte ebenfalls umgehend dem Augenarzt gemeldet werden.

Wann ist generell ein Augenlasern ratsam bzw. auch ein Augenlasern im naheliegenden Ausland?

Gorka: Am besten lässt sich mit dem Laser die Kurzsichtigkeit (Myopie) beheben, bis zu einem gewissen Grad auch die Weitsichtigkeit (Hyperopie) und in manchen Fällen auch Hornhautverkrümmungen und Altersweitsichtigkeit. Die erste entscheidende Voraussetzung ist, dass die Fehlsichtigkeit in den letzten ein bis zwei Jahren nicht mehr zugenommen hat. Bei sehr dicker Hornhaut können im Extremfall bis minus elf Dioptrien oder plus sechs Dioptrien korrigiert werden, meist liegt das Mögliche jedoch niedriger. Wenn die Dioptrienwerte zu hoch sind oder andere Augenkrankheiten vorliegen, kommen andere Behandlungsmöglichkeiten in Betracht. Nicht lasern lassen sollten sich Jugendliche, Schwangere und Patienten mit einer zu geringen Hornhautdicke. Man sollte sich daher jedenfalls vom Augenarzt vor Ort beraten lassen, bevor man eine weite Reise unternimmt, um sich lasern zu lassen. Österreichische Laserzentren haben ein hohes Leistungsniveau. Der/die persönliche Augenarzt/Augenärztin kann Ihnen helfen, die Qualität einer Behandlung im Ausland zu bewerten. Oft übersehen wird, dass bei nötigen Nachkontrollen der Aufwand an Zeit und Kosten in Österreich meist deutlich günstiger ist.

Zur Person

Peter Gorka (geboren in Wien, Jahrgang 1955, verheiratet, drei Söhne) ist Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie. Seit 1992 niedergelassener Facharzt in St. Pölten (seit 2020 Gruppenpraxis „Augen im Zentrum“ mit Stephan Holzer). Schwerpunkt konservative Augenheilkunde inklusive Kinderophthalmologie, Lidchirurgie, Lasertherapie von Netzhauterkrankungen und Glaukom, Kontaktlinseninstitut.