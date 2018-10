NÖN: Sie sind seit März 2018 Seniorenlandesrätin in Niederösterreich. Wie erleben Sie die ältere Generation?

Christiane Teschl-Hofmeister: Die demographische Entwicklung zeigt, dass der Anteil der älteren Generation in unserer Bevölkerung steigt. Derzeit leben rund 430.00 Menschen über 60 Jahre in NÖ, sie stellen also knapp mehr als ein Viertel der Bevölkerung dar und sind so fit und unternehmungslustig wie keine Generation davor. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich zu Veranstaltungen mit Senioren eingeladen werde: Dort herrscht so eine positive Stimmung, die Menschen sind bereit, Neues zu erfahren, und sie haben einen großen Sinn für Gemeinschaft.

Welche Angebote gibt es speziell für Senioren seitens des Landes?

Teschl-Hofmeister: Das Land Niederösterreich unterstützt Initiativen, die das „Mittendrin-im-Leben“ der älteren Generation in der Gesellschaft fördern. Die rasche und durchgreifende Veränderung der Bevölkerungsstruktur in den letzten zwei Jahrzehnten hat einen neuen Gesellschaftstyp hervorgebracht, nämlich die Gesellschaft der Langlebigkeit. Das bedeutet, dass die Menschen nach dem Rückzug aus dem Erwerbsleben noch 15 bis 25 Jahre bei relativ guter Gesundheit erleben. Diese Phase will aber auch bewusst gestaltet werden, damit das Leben als erfüllend erlebt wird. Das Land NÖ bietet finanzielle Unterstützung für die Seniorenarbeit der Seniorenorganisationen und Pfarren, aber auch für einzelne innovative Projekte von Vereinen.

Was ist aus Ihrer Sicht wichtig für ein glückliches Altern?

Teschl-Hofmeister: Bei einer Seniorenveranstaltung im September im NÖ Landtag berührte mich ein Zitat des Gastredners und Theologen Paul Zulehner: „Das Altern ist eine gute Zeit, auf die Lebensgrundmelodie zu hören.“ Ja, es ist wichtig, materiell und medizinisch gut versorgt zu sein, aber es gibt auch noch einen anderen wichtigen Aspekt, um glücklich zu altern: Wir suchen und brauchen auch im höheren Alter einen Sinn im Dasein, wir wollen gebraucht werden und in unserem eigenen Rhythmus leben können.

Ist das Ehrenamt eine gute Möglichkeit für ältere Menschen, Sinn zu finden?

Teschl-Hofmeister: Ja, unbedingt. Das ehrenamtliche Engagement ermöglicht vielen Menschen, sich sinnerfüllend in eine Gemeinschaft einzubringen, andere an ihrem reichen Erfahrungsschatz teilhaben zu lassen. Beim Ehrenamt können viele Menschen ihren Interessen, für die während des aktiven Berufslebens kaum Zeit war, endlich nachgehen und ganz neue Seiten an sich entdecken. Nach dem großen Erfolg des Vorjahres wird heuer bereits zum zweiten Mal die NÖ Freiwilligenmesse am 11. November 2018 in St. Pölten stattfinden.

Was bedeutet das Motto „Lebenslanges Lernen“ für die ältere Generation?

Teschl-Hofmeister: Lebensbegleitendes Lernen ist ein wichtiger Baustein für ein gutes langes Leben. Neue Wissens- und Interessensgebiete entdecken zu wollen, hält geistig und seelisch jung. Das Land NÖ bietet seit 2007 eintägige Weiterbildungstage speziell für Senioren an den Fachhochschulen St. Pölten und Wr. Neustadt an, die „UNI aktivplus“. Diese spannenden Bildungstage sind immer ausgebucht, die Teilnehmenden sind sehr engagiert und fordern so manchen Vortragenden mit ihrem Wissensdrang tatkräftig

heraus! Auch der viersemestrige Lehrgang der „SeniorInnen-

UNI“ an der IMC FH Krems verdeutlicht den hohen Stellenwert des lebenslangen Lernens: Unsere Senioren wollen am Puls der Zeit bleiben, sie wollen teilhaben an der modernen Kommunikation mit Tablet und Smartphone.

Welchen Stellenwert hat Sport & Bewegung im Alter?

Teschl-Hofmeister: Es ist für mich immer sehr beeindruckend, wenn ich sportlich aktive Senioren treffe. Beim diesjährigen NÖ Frauenlauf hat mich eine 84-jährige Dame überholt! Mit gesundheitsförderlichen Aktivitäten und regelmäßiger sportlicher Betätigung tragen wir dazu bei, ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter zu erhalten. Deshalb prämiert das Land NÖ heuer bereits zum 3. Mal den/die „NÖ Seniorensportler/Seniorensportlerin des Jahres“ – die Nominierungsfrist läuft noch bis 31. Oktober 2018. Mit dieser Initiative wollen wir sportliche Seniorinnen und Senioren als Vorbilder für ihre Generation vor den Vorhang holen.