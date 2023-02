Klimawandel verlängert Pollensaison und verstärkt Symptome

Werbung

Aktuell spüren manche Menschen schon eine juckende Nase, gerötete Augen oder andere Symptome von Pollenallergien. Wir befinden uns schon in der traditionellen Saison der Erle und der Hasel. Was außergewöhnlich ist: Die Hasel hat ihren Blütehöhepunkt in Niederösterreich schon überschritten. Sie war heuer einen Monat früher dran als üblich, erklärt Uwe Berger, der Leiter des Pollenwarndienstes. Schon im Jänner fingen die Haselsträucher zu stäuben an.

Die Belastung mit Erlenpollen ist in den nächsten Tagen maximal. Außerdem wurden vom österreichischen Pollenwarndienst diese Woche auch schon die ersten Eschenpollen in den Pollenfallen entdeckt. Somit ist auch die Esche dieses Jahr knapp 14 Tage früher dran als sonst. Auch Birken fangen dieses Jahr voraussichtlich früher zu stäuben an.

Uwe Berger betont: “Die Klimaveränderung hat Auswirkungen auf die Pflanzen, auf die Allergiker und auch auf die Symptombelastung.” Durch warme Temperaturen werden die Allergene der Pflanze stärker, durch Feinstaubbelastung, erhöhte Ozonwerte und eine generell schlechtere Luftqualität sind die Schleimhäute der betroffenen Menschen anfälliger.

Bei Temperaturen über 10 Grad ist Belastung am stärksten

Wenn die Temperaturen milder sind, und über die 10 Grad Marke steigen, dann steigt auch die Pollenproduktion der Pflanzen. Bei sonnigem, trockenem Wetter ist die Belastung maximal. Ab Samstag wird die Temperatur in Niederösterreich wieder sinken, das bringt dann etwas Entlastung. Aber auch bei kälterem Wetter kann es zu Pollenbelastung kommen. Die Pflanzen stäuben dann zwar nicht, wenn es aber sehr windig ist, können bereits ausgestoßene Pollenkörner durch den Wind wieder aufgewirbelt werden.

Ein Nebeneffekt, wenn die Pollensaison früher beginnt: Sie überschneidet sich mit der Erkältungszeit im Winter. Dadurch steigt die Chance, dass bisher nicht allergische Menschen eine Allergie entwickeln. Wenn man nämlich die genetische Veranlagung zu einer Allergie hat, durch eine Erkältung die Schleimhäute empfindlicher werden, und man just zu der Zeit Pollen einatmet, kann das der erste Schritt zu einer neuen Allergie sein.

Pollentagebuch hilft Betroffenen und Forschung

Übrigens: Wer mit Allergiesymptomen zu kämpfen hat, kann diese online im sogenannten Pollentagebuch eintragen. So kann man seine eigenen Beschwerden mit der tatsächlichen Pollenbelastung in der Region vergleichen. Gleichzeitig bekommen die Forscherinnen und Forscher des Pollenwarndienstes dadurch wertvolle und schnelle Daten.

“Die ‘Messnasen’ der Allergiker können uns helfen, unsere Daten noch präziser zu machen”, sagt Uwe Berger dazu. Die vom Warndienst aufgestellten Pollenfallen würden nämlich immer erst zeitversetzt Informationen liefern. Die Informationen von den Betroffenen liefern dagegen Daten in Echtzeit.

Nützliche Links:

Pollenwarndienst

Pollentagebuch