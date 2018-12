Silvester ohne Feuerwerke? Das laute Zischen und Krachen gehört für viele einfach dazu, um das Neue Jahr gebührend willkommen zu heißen. Dennoch ist Vorsicht angebracht.

Denn ein kurz einwirkender Knall schon ab 135 oder 140 dB reicht, um die feinen Innenohrhärchen zu schädigen. Dadurch entsteht ein sogenanntes „Knalltrauma“. „Zu den klassischen Symptomen gehört die akute Hörverminderung, das heißt, man hört schlagartig schlechter. Aber auch Tinnitus kann eine Folge sein“, schildert Markus Gschweidl, Niederösterreichischer Landesinnungsmeister der Gesundheitsberufe. Dröhnen, Rauschen oder ein dumpfes Hörempfinden können auf ein Knalltrauma hindeuten.

140 dB sind leicht erreicht. Diese Lautstärke haben die beliebten „Chinaböller“, wenn sie bei einem Meter Entfernung zünden. 150 dB – so viel wie eine kleine Schusswaffe – produzieren auf diese Distanz die „Donnerschläge“. „Auch gewöhnliche Feuerwerke können ein Knalltrauma verursachen, wenn sie eine Fehlzündung erleiden und, statt in die Luft zu schießen, an Ort und Stelle explodieren“, sagt Gschweidl.

Was tun gegen Knalltrauma?

„Glücklicherweise kehrt bei einem Knalltrauma das Gehör häufig von selbst zurück“, beruhigt Gschweidl. Allerdings sollte man bereits beim ersten Symptom aufhören, seine Ohren weiterem Lärm auszusetzen, und sicherheitshalber später einen HNO-Arzt aufsuchen. Dieser kann überprüfen, ob Schlimmeres vorliegt und etwa das Trommelfell beschädigt ist.

„Besser wäre es allerdings, das Knalltrauma durch Vorbeugung zu vermeiden. Gerade Kinder und Jugendliche haben besonders empfindliche Ohren und können oft das Risiko der Knallkörper nicht gut einschätzen. Wir empfehlen daher, auf jeden Fall einen Gehörschutz zu verwenden.“ Als einfache Lösung leistet bereits ein Gehörschutz in Stöpselform gute Dienste. Für Menschen, die öfter dem Lärm ausgesetzt sind, beispielsweise durch laute Hobbies, lohnt sich aber ein individueller Gehörschutz, der vom Hörakustiker angepasst wird. „Bei einer Dauerbelastung stellt bereits eine Lautstärke von 80 dB eine Gefahr dar“, warnt Gschweidl. „Lassen Sie sich im Fachgeschäft beraten. Ein geeigneter Schutz bei häufiger Belastung kann präventiv gegen den schleichenden Hörverlust im Alter wirken.“

Wer jedenfalls zu Silvester gefahrlos knallen möchte, hat dennoch laut Landesinnungsmeister eine große Auswahl: „Feuerräder, Fontänen, Wunderkerzen und Knallfrösche sind auf eine Distanz von einem Meter ungefährlich für das Gehör.“