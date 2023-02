Josef Weidinger (76) aus Sollenau: „Immer neugierig auf Neues sein“

Werbung

Wer sich mit Josef Weidinger zum Plausch im Kaffeehaus in Sollenau trifft, muss mit Zwischenrufen rechnen – freudig wird der 76-Jährige immer wieder mit „Hallo Joschi, wie geht’s?“ begrüßt.

Dabei war es nicht immer so, dass er in seiner Heimatgemeinde erkannt wurde. Schließlich war er in seiner beruflichen Zeit viel auf Reisen, oft auch im Ausland, wie zum Beispiel als Einkäufer für die Raiffeisen Lagerhäuser in Polen. „Dass Österreich ein Schlaraffenland ist, merkt man erst, wenn man wieder da ist“, fasst er seine Erfahrungen zusammen. Und die sind vielfältig: Von jeder Reise weiß er eine kleine oder größere Anekdote zu berichten. Mit 60 entschied er sich, nach einem erfolgreichen Berufs leben (mit 17 war er bereits Filialleiter im Konsum in Lanzenkirchen: „Keiner wollte es machen, also habe ich Ja gesagt. Und ich habe immer Ja gesagt.“) seine Firma für Gartenmöbel zu verkaufen und daheimzubleiben. Bereut hat er es nie, denn so konnte er für seine schwerkranke Frau bis zu ihrem Tod da sein.

Stecknadel für jeden besuchten Ort

Die Sehnsucht nach (fernen) anderen Länder verließ den Sollenauer aber nie. „Daheim habe ich eine Landkarte mit Stecknadeln für die Orte, an denen ich schon war“, verrät Weidinger. Darunter ist Nahes wie Schweden und Kreta, aber auch weit Entferntes wie Kanada oder Hawaii. Viel gereist ist er auch mit seiner heute 24-jährigen Enkeltochter Tanja. Gemeinsam haben sie unter anderem Städtetrips nach New York oder London gemacht und dort Musicals besucht.

Mit seinem Enkelsohn Florian (12) versucht er ebenfalls, möglichst viel Zeit zu verbringen. Zeit, die er bei den eigenen Kindern aufgrund seines beruflichen Engagements zu wenig hatte.

Bei den Enkeln bemerkte er dank gemeinsamer Vorlesestunden auch den Zauber des Lesens. Vom privaten Lesen war es dann ein weiterer Schritt zum Organisieren der Lesepat:innen für die Volks- und Sonderschule in Sollenau.

„Als Pfarrgemeinderat habe ich im Rahmen der Caritas einen Buben kennengelernt, bei dem klar war, dass er Hilfe gebrauchen kann. Er war es, der mich auf die Lesepatenschaft gebracht hat“, erinnert sich Josef Weidinger. Das ehrenamtliche Projekt hielt sich auch über die Corona-Pandemie und unterstützt Mädchen und Buben beim Ausbau ihrer Lesefertigkeiten. Selbst in den Schulen vorgelesen hat der 76-Jährige übrigens nie: „Ich habe es nur organisiert und aus Zeitgründen nie gelesen.“

Jetzt, da die Lesepatenschaften erfolgreich laufen, überlegt Josef Weidinger die Organisation abzugeben. „Ich bin immer neugierig auf Neues. Wenn etwas läuft, dann bin ich nicht mehr notwendig und übergebe es, um wieder Neues zu machen.“ Das war auch nach fünf Jahren Pfarrflohmarkt so. Das Amt des Organisators übernahm er damals in seiner Funktion als Pfarrgemeinderat und überlegte sich ein neues Konzept. „Vorher habe ich noch nie einen Flohmarkt besucht. Es war für mich also etwas komplett Neues. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es ganz“, erklärt Josef Weidinger.

Kreuzworträtsel und Kochrezepte

Noch gibt es keine Ideen für neue Projekte. Das macht aber nichts, denn die Tage des rüstigen Pensionisten sind auch so gut gefüllt. Ständig ist er am Lernen, löst Kreuzworträtsel oder schwingt den Kochlöffel. Mit Letzterem hat er auch erst mit über 60 Jahren begonnen. „Meine Frau war gelernte Köchin, aber ich wollte mir nie etwas von ihr zeigen lassen“, gibt Josef Weidinger offen zu. Mit ihren schriftlich festgehaltenen Rezepten lernt er sich jetzt alles selbst. Früher trank er bis zu 13 Tassen Kaffee, heute lebt er gesund und isst fast kein Fleisch mehr. An Festtagen wie Weihnachten oder Ostern kocht er für seine ganze Familie.

Er achtet auf seinen Körper und seine Gesundheit, nicht nur beim Essen, sondern auch bei seinen Aktivitäten. Zweimal pro Woche geht er ins Fitnesscenter („keine Kraft, nur Beweglichkeit“), bis vor zwei Jahren fuhr er Schi, täglich absolviert er seine Gymnastikübungen und walkt entweder eine Stunde oder fährt mit dem Rad. Josef Weidinger ist also der beste Beweis für das Sprichwort: „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“.

