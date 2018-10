Jetzt im Herbst tritt an den Bäumen nach und nach das wieder mehr zutage, was unter den Blättern einige Monate den Blicken mehr oder weniger entzogen war. Es ist die Rinde der Zweige und Äste, die nicht mit der dicken Borke an den Stämmen verwechselt werden sollte.

Gerade in der Schutzhülle der Triebe dürfen wir eine wertvolle gesundheitliche Hilfe entdecken. So wollen wir diesmal bei der Eiche bleiben. Von fingerdicken Ästen wird die Rinde in Streifen abgezogen und zum Trocknen aufgelegt.

Um einen Tee damit anzurichten, zerkleinert man die fertige Droge, nimmt zwei Teelöffel voll davon und lässt sie die Nacht über in einem Viertelliter kalten Wasser stehen. Morgens dann kurz aufkochen und hernach abseihen. Bei entzündlichen oder schuppenden Hautkrankheiten lässt sich dieser Tee wunderbar verwenden, um damit Waschungen und Abreibungen durchzuführen.

Sinnvoll ist es überdies, sich nicht mit einem Handtuch abzutrocknen, sondern die Haut an der Zimmerluft trocknen zu lassen. So können die der Eichenrinde eigenen Gerbstoffe an den betroffenen Zonen besser zur Geltung kommen.