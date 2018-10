Es erweist sich als gut, immer mit der Zeit zu gehen. Damit meine ich aber nicht, die Fahne nach dem Wind zu hängen oder unkontrolliert jedem Modetrend nachzulaufen.

Vielmehr sind es die Jahreszeiten, auf die mein Augenmerk fällt. Im Herbst nun werden die Tage wieder kürzer und es dunkelt sich früher ein. Damit kann auch eine Einkehr einhergehen, die das Leben wieder mehr ins Häusliche verlegt.

Im Zuge dessen ist es vernünftig, auf einen gesunden und entspannenden Schlaf zu denken, den der Hopfen (Humulus lupulus) durchaus unterstützen kann.

Praktisch geht man so vor: 125 Gramm Hopfenblüten werden in ein Leinensäckchen gegeben und in eine Badewanne gelegt. Danach zuerst heißes Wasser einlaufen lassen, temperieren und hineinsteigen. 20 Minuten im Wasser bleiben. Dann wieder heraussteigen und abtrocknen.

Da diese Anwendung eine beruhigende Wirkung hat, empfiehlt es sich, dieses Bad eine Zeit lang vor dem Schlafengehen durchzuführen. So wird die Nacht umso erholsamer.

