Berufliche und häusliche Tätigkeiten veranlassen einen dazu, eine gewisse Körperhaltung einzunehmen. Alles, was über längere Zeit im Sitzen oder im Stehen vollzogen wird, hat über kurz oder lang Auswirkungen auf den Muskelapparat auf der Rückseite des Körpers bzw. auf das stützende und verbindende Rückgrat. Schmerzen in diesem Bereich deuten eindeutig auf eine Verspannung hin und machen eine Schieflage der Haltung spürbar.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

Die Schafgarbe eignet sich als Partnerin für diese Beschwerden. Aus einem getrockneten und zerkleinerten Gemisch von Blüten und Blättern derselben gießt man einen starken Tee auf. Zwei Teelöffel der Schafgarbe werden mit 1/4 Liter kochendem Wasser überbrüht. 20 Minuten ziehen lassen und dann abseihen.

Sechs Wochen lang in der Früh und am Abend eine Tasse davon trinken. Gleichzeitig in der Früh den Rücken mit warmem Essigwasser abwaschen. Und am Abend den gesamten Verlauf des Rückgrates mit einer Mischung aus Olivenöl, Honig und Zitronensaft einreiben.

