Österreichweites Krebsregister geplant

Klinische Studien bieten für Krebspatienten oft die Chance auf neue, innovative Behandlungsmöglichkeiten und Medikamente. Zu wissen, ob und wo aktuell eine passende Studie durchgeführt wird, ist die allererste Voraussetzung für die Teilnahme an einer solchen.

Ein nationales Krebsregister, in dem alle Daten zum Krankheits- und Behandlungsverlauf von Krebspatienten gesammelt werden, könnte diese Informationen rasch liefern. Ein – sogenanntes verlaufsbezogenes – Krebsregister gibt es in Österreich flächendeckend aber nicht. Noch nicht. Aktuell werden nur Krebsneuerkrankungen, bestehende Erkrankungen, Sterberate sowie Überlebensdauer bundesweit erfasst. Das österreichische Krebsrahmenprogramm hat sich zum Ziel gesetzt, eine verlaufsbezogene Datenbank zu entwickeln. Einen genauen Zeitplan gibt es dafür nicht.

Wie sinnvoll eine derartige Datenerfassung ist, zeigt eine Studie, die das Institut für Höhere Studien präsentiert hat: Eine gute Datenlage über das onkologische Geschehen beeinflusst die Therapiequalität positiv, fördert die Vernetzung behandelnder Ärzte und verbessert Forschungsmöglichkeiten. Das zeigen Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern, aber auch regionale Krebsregisterinitiativen hierzulande wie das digitale Onkologische Informationssystem (OIS) der Niederösterreichischen Landeskliniken.

Niederösterreichisches System eines der Vorbilder

Seit 2018 ermöglicht das OIS behandelnden Ärzten zum Beispiel rasch passende Studien für Patienten zu finden. „Hat ein Patient eine bestimmte Diagnose, sehe ich im OIS auf einen Blick, welche Studien gerade dazu laufen“, sagt Birgit Grünberger, Primaria der Onkologischen Abteilung des Landesklinikums in Wiener Neustadt.

Birgit Grünberger von der Onkologie im Klinikum Wr. Neustadt. Foto: MSD/APA-Fotoservice/Juhasz

Für Grünberger ist das OIS ein wichtiges Werkzeug im Klinikalltag, das die Daten über alle onkologischen Krankheitsverläufe in ganz Niederösterreich sammelt und kompakt zugänglich macht. Medikamente und Therapien können anhand der Daten einfacher analysiert werden, Ärzte klinikübergreifend über Behandlungsschritte bei Patienten beraten.

Das Onkologische Informationssystem in Niederösterreich gilt als eines der Vorbilder für ein nationales Krebsregister. Wichtig wird sein, so die IHS-Studie, die Dateneingabe gut in den Klinikalltag zu integrieren. Nur so werde der unmittelbare Mehrwert eines solchen Registers für alle Beteiligten sichtbar. Onkologin Birgit Grünberger möchte das Krebsregister in ihrem Arbeitsalltag jedenfalls nicht mehr missen.