„Wer rastet, der rostet“: Bewegung im Alter hält fit

Dienstag, kurz vor 15 Uhr, Neue Mittelschule in Langenlois. Aus dem Turnsaal ist Sesselrücken zu hören. Sonja Panlehner bereitet ihre Turnstunde „Bewegung im Alter – Turnen im Sitzen oder Stehen“ vor. Schnell noch einige Luftballons aufblasen, die Hanteln und Müllsackerl, die Frisbees und das Schwungtuch aus der Sporttasche holen – all das wird gleich gebraucht.

Währenddessen herrscht auch in der Umkleide schon reges Treiben: raus aus den Straßenschuhen und rein in die Turnschuhe und dann in den Turnsaal. Die Vorfreude ist groß, das spürt und hört man – es wird herzerfrischend viel gelacht. 30 Seniorinnen und Senioren zählt die Gruppe mittlerweile, die Jüngsten sind um die 60 Jahre, die älteste Turnerin ist 90. Allesamt sind sie Woche für Woche mit Feuereifer und Freude mit dabei, denn sie wissen: „Wer rastet, der rostet“.

Hoch das Bein: So viel Spaß kann Bewegung machen. Foto: Ulli Paur

Zuerst wird aufgewärmt zu flotter Musik. Heißt zum Beispiel immer schnelleres Gehen am Stand und dazu rhythmisches Schwingen der Arme. Danach dürfen sich die Turnerinnen und Turner niedersetzen. Aber nicht, um sich auszurasten. Nein, jetzt geht es erst so richtig los, vorerst mit dem Turnen im Sitzen. Wichtig ist dabei, wo und wie man sitzt – nämlich im vorderen Drittel des Sessels und ohne sich anzulehnen.

„Nur so sitzt man aufrecht und hält die Spannung“, weiß Kursleiterin Sonja Panlehner. Dann werden die Füße zehn Zentimeter vom Boden angehoben und gehalten. „... sieben, acht, neun, zehn. Super. Und einmal geht es noch.“ Panlehner versteht zu motivieren. Doch jede Turnerin und jeder Turner bestimmt das Tempo und die Intensität der Übungen selbst. „Alle in der Gruppe können selbst am besten abschätzen, was noch geht und was nicht. Dabei spielt immer der Spaß die größte Rolle, denn durch die Freude an der Bewegung kommt auch die Motivation“, erzählt die Langenloiserin.

Um die Fingermotorik zu stärken, genügt ein einfaches Utensil wie ein Müllsackerl, das man „zusammenwuzelt“. Foto: Ulli Paur

Und motiviert sind hier wirklich alle. Sei es bei den Koordinationsübungen und bei den Gleichgewichtsübungen, bei der Stärkung der Fingermotorik durch das Zusammenwuzeln eines Müllsackerls oder bei der Kräftigung der Oberarme mit den Hanteln. Macht eine oder einer eine Übung besonders gut, wird von den anderen kräftig geklatscht. Und fühlt man sich bei einer Übung unsicher – es sind auch Turnerinnen und Turner mit Beeinträchtigungen durch Parkinson, Schlaganfall oder OPs dabei –, ist Sonja sofort zur Stelle und hilft, unterstützt und sichert.

Ihr Wissen hat sich die 67-Jährige, die immer sportbegeistert war und nach wie vor ist, zum Teil selbst angeeignet, und sie hat zusätzlich auch an der Seniorenuni der IMC Fachhochschule in Krems zum Thema studiert.

Weil es ihr immer gutgegangen ist und sie etwas zurückgeben will, hat sie sich entschlossen, das Turnen für Ältere ins Leben zu rufen. Das alles macht sie übrigens ehrenamtlich, wofür sie auch im Jänner dieses Jahres vom Land Niederösterreich ausgezeichnet wurde.

Zurück in den Sportsaal: Es ist schön anzusehen, wie alle nach einer Stunde Turnen zufrieden nach Hause gehen. Einige von ihnen treffen einander schon am Mittwoch wieder: zum Gedächtnistraining mit Sonja.