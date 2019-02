Neuer Universitätslehrgang.

Am Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit der Donau Uni Krems startet im Sommersemester 2019 neu der Uni-Lehrgang Psychotherapie Fachspezifikum Verhaltenstherapie. Der berufsbegleitende Lehrgang zum akademischen Psychotherapeuten oder Master of Science (Psychotherapie) gewährt Einblick in alle Ansätze der Verhaltenstherapie.

Vertiefungen sind in den Bereichen Verhaltensmedizin, DritteWelle-Verfahren und Trauma möglich. Der Lehrgang dauert mindestens sieben Semester (abhängig von der Absolvierung der Praktika).

Ziel ist es, ein fundiertes, theoretisches Wissen über psychische Störungen zu erwerben und die praktische Anwendung der Verhaltenstherapie zu erlernen. Alle Informationen zu Anmeldung und Lehrgang:

www.donau-uni.ac.at/psymed/vt

Fachtagung.

Die Entwicklung der Arbeitsbedingungen für Psychotherapeuten im institutionellen Bereich steht im Zentrum einer Fachtagung des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie und des Niederösterreichischen Landesverbandes für Psychotherapie in St. Pölten unter dem Motto „Gute Arbeit für wenig Geld“. Die Veranstaltung am 29. März, von 9 bis 17 Uhr im Cityhotel D&C in St. Pölten, richtet sich an ein Fachpublikum und ist vom ÖBVP als Fortbildungsveranstaltung zertifiziert. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung (bis 8. März): tagung@psychotherapie.at

Infos: www.psychotherapie.at

Psychotherapeutensuche.

Die Adressen von Psychotherapeuten gibt es bei den Landesverbänden des ÖBVP und auf der Psychotherapeuten-Suche des Berufsverbands. Die Suche nach einem Therapeuten ist der erste Schritt einer Psychotherapie.

Ein Erstgespräch dient daher zum Kennenlernen, um Beweggründe und Rahmenbedingungen besprechen zu können, bevor es mit der Therapie losgeht. Die Dauer einer Psychotherapie ist nicht vorgegeben und hängt von vielen Faktoren ab.

