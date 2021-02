Eine Krankheit geht für Betroffene wie Angehörige immer mit besonderen Bedürfnissen einher. Auf diese einzugehen, in das Behandlungskonzept zu integrieren und vor allem die Würde der Patienten zu erhalten - dem haben wir uns von Lissi Home seit 2006 verschrieben - und zwar in den eigenen vier Wänden der Betroffenen.

Für ein selbstbestimmtes Leben in jedem Augenblick ist Lissi Home die erste Wahl!

Weil ein fortschreitendes Altern manchmal viel von einem abverlangt, kann die richtige Unterstützung für mehr Sicherheit im Alltag sorgen. Wir begleiten Sie daher von Anfang an. Vom Beratungsgespräch zu allen Aktivitäten des täglichen Lebens, über sämtliche Förderanträge, Wundversorgung oder anderen Anliegen in der Pflege, bis hin zur Organisation der richtigen Betreuungskraft – wir lassen nichts außer Acht.

Unser Team besteht aus Diplomiertem Pflegefachpersonal und wird durch einen Arzt für Allgemeinmedizin ergänzt. Eine 24 Stunden Betreuung ist nur dann effektiv, wenn es auch ein Netzwerk aus professionellen Mitarbeitern im Hintergrund gibt. Viele Punkte sind bei der richtigen Versorgung von Patienten zu Hause zu beachten.

Es ist unser Bestreben, gemeinsam mit allen in den Prozess eingebundenen Personen sowie mit den zuständigen Ärzten und Fachpersonal einen koordinierten Versorgungs- und Behandlungsplan zu erstellen. Unsere Aufgabe sehen wir in erster Linie in der kompetenten Beratung unserer Kunden und unserem erweiterten Therapieangebot.

Bei Fragen vereinbaren Sie eine kostenfreie Erstberatung mit unserem Team unter der Rufnummer: +43 2622 39 501 oder senden Sie uns eine E-Mail-Anfrage unter: office@lissigroup.at.

Lissi Home ist eine Marke der ACP-WN Lissi Group GmbH, welche seit vielen Jahren im Pflege- und Gesundheitsbereich tätig ist.