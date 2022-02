Fit im Alter mit Ergotherapie

„Ergotherapie hilft Menschen jedes Alters, die durch Verletzungen, Krankheiten, Beeinträchtigungen oder Behinderungen ihren Alltag nicht so leben können, wie sie es sollen oder gerne möchten“, erklärt Paulina Klebinger. Die Studentin aus dem Bezirk Hollabrunn besucht die Fachhochschule in Wien – und beschäftigt sich vor allem auch mit der Frage, wie Ergotherapie im Alter helfen kann.

Für jeden die richtige Therapie finden

„Es geht hier viel um Selbstständigkeit und Lebensqualität. Dabei sollen immer alle Aspekte, die zum Leben jedes Einzelnen dazugehören – also das familiäre und soziale Umfeld, die Kultur und die Persönlichkeit – miteinbezogen werden. So können für jeden Menschen die passenden Therapiemethoden und Lösungen erarbeitet werden“, erklärt Klebinger. Daneben gehe es immer auch um die persönlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Voraussetzungen.

„Wir wünschen uns, dass mehr ältere Menschen erfahren, wie Ergotherapie ihnen helfen kann.“ Paulina Klebinger, Studentin der Ergotherapie

Besonders für ältere Menschen bringe Ergotherapie viele Vorteile, weiß auch Ines Gruber aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya: „Ergotherapie kann entscheidend dabei helfen, beim Älterwerden trotz Veränderungen zufrieden zu sein sowie körperlich, geistig und psychisch fit zu bleiben.“

Auch die Verbesserung der Feinmotorik steht im Zentrum ergotherapeutischer Einheiten – im Bild Maria und Paulina Klebinger. Foto: zVg

Gerade im geriatrischen Bereich, in dem die Patienten meist von mehreren Krankheiten betroffen sind, gehe es darum, die Selbstständigkeit und Lebensqualität entscheidend zu verbessern. Daneben gelte es auch, emotionale, soziale und kognitive Fähigkeiten zu optimieren. „Ich kann mir gut vorstellen, mich nach meinem Studium in diesem Bereich zu spezialisieren, weil er einfach sehr vielseitig ist. Mir gefällt auch gut, dass man viele verschiedene Menschen trifft und viel Lebenserfahrung sammeln kann“, erzählt Klebinger.

Gerade in Zeiten von Corona, in denen viele verunsichert sind und dadurch vermehrt zuhause bleiben, gelte es, möglichst aktiv zu bleiben. „Wir empfehlen beispielsweise viel Zeit in der Natur zu verbringen und zu lesen oder Rätsel zu lösen, um kognitiv fit zu bleiben. Hilfreich kann sein, Wochenpläne zu erstellen, um eine Tagesstruktur zu haben. Gut ist auch, frühere Hobbys aufzugreifen, kreative Tätigkeiten auszuführen oder im Garten zu arbeiten. Kurz, sich selbst, trotz aller Schwierigkeiten, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen“, so Ines Gruber.

„Viele ältere Menschen wissen nicht, was Ergotherapie ist und was diese bewirken kann. Unser großer Wunsch ist, dass sich das ändert“, erklären die Studentinnen. Die Ergotherapie muss vom Arzt verschrieben werden. Angeboten wird diese in verschiedenen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Praxen, Tagesstätten, Pflegeeinrichtungen, Therapie- oder Rehazentren oder auch als Hausbesuch.