Boxspringbett – Der Unterschied zum Lattenrost .

Boxspringbetten machen bereits seit einigen Jahren dem klassischen Bett mit Lattenrost den Platz im Schlafzimmer streitig – so auch in den Schlafzimmern Österreich. Dabei versprechen Boxspringbetten ein Plus an Komfort, der durch den typischen Aufbau der Boxspringbetten begründet wird.