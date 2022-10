Anleitung zum Jungbleiben

Werbung

Die Autorin Maria G. Baier-D’Orazio ermutigt Menschen mit ihrem Buch „Vom Vergnügen älter zu werden“, ihr Leben couragiert und authentisch selbst zu gestalten. Sie bietet Leserinnen und Lesern an, ihr Denken zum Alter auf den Kopf zu stellen.

Mit 19 Übungen und freien Notizzeilen zu jedem der zwölf Kapitel ist ihr Werk auch als Ratgeber oder persönliches Arbeitsbuch zu verwenden. Für jedes Kapitel stellt Baier-D’Orazio eine hochaltrige Person vor, die ihr Leben in besonderer Weise meistert. Die Autorin will damit zeigen, dass es keine allgemeingültige Norm dafür gibt, wie Menschen das Alter erleben. Sie selbst sieht es als Möglichkeit zur Entfaltung. Um unser Leben fit, frech, fröhlich und frei genießen zu können, rät die Autorin, gewisse „alte“ Gewohnheiten zu verändern.

Nicht so viel über Krankheiten sprechen ist zum Beispiel ein Tipp von Hermann Pünder (90 Jahre), einer der hochaltrigen Protagonisten im Buch. Zitat: „Das ständige Reden über Krankheiten zentriere die Menschen auf sich selbst, (...) alles drehe sich dann nur noch um sie und um ihre Krankheit. Damit gehe der Blick für das Schöne im Leben verloren.“

Hilfsmittel wirklich erst dann in Anspruch nehmen, wenn es nicht mehr anders geht, rät die ehemalige englische Krankenschwester Hilda Kemp (98). Ihr Motto lautet „Get up and try!“, was so viel heißen soll wie: „Nehmt nicht den Lift, sondern die Treppen, geht zu Fuß einkaufen, seid nicht bequem und geht auch im Regen spazieren!“

Der Kontakt mit anderen Menschen ist ein wahres Lebenselixier, so die englische Geschäftsfrau Phyllis Self, die mit 102 Jahren immer noch arbeitet. „I like to meet people!“, ist ihr Argument, welches sie auf den Beinen hält.

Autorin Baier-D’Orazio plädiert für ein inspiriertes, dynamisches Leben und bringt Beispiele, in denen Personen auch erst im Alter in die Gänge kommen. Eine vorerst eher unsportliche Dame bezwingt da mit 91 Jahren den Fujiyama, eine 100-jährige Engländerin seilt sich für den guten Zweck von einem Hochhaus ab und hat großen Spaß daran, und ein 91-jähriger Zahnarzt startete mit 87 Jahren ein Studium der Rechtswissenschaft und schaffte den Bachelor dafür in einer Rekordzeit von viereinhalb Jahren.

Einzelne Mensch zeigen, was alles möglich ist

Die Autorin präsentiert all diese inspirierenden Personen, um zu zeigen, was alles möglich ist. Laut Baier-D’Orazio können wir alle unsere Zukunft bewusster gestalten und erweitern. Auch wenn das Umfeld oft versucht zu entmutigen und zu beengen, mit Sätzen wie „Das kannst du doch nicht mehr“ oder „In unserem Alter macht man so etwas nicht“, sollten wir unseren Wünschen und Leidenschaften nachgehen. „Leider scheint es so, als gäbe es für das Alter noch mehr ungeschriebene Normen als für den Rest des Lebens“, so die Autorin.

Wer etwas wagt, belebt auch sein Gehirn

Es ist wissenschaftlich belegt, das ein Wagnis oder neue Reize die optimale Herausforderung für unser Gehirn sind. In ihrem Buch zitiert die Autorin Professor Wolfgang Oswald, einen Psychogerontologen, der meint, jeden Tag etwas Neues zu machen sei die beste Methode des Gehirntrainings.

Den Thesen zur neuen Sicht auf das Alter folgen im Buch auch immer praktische Übungen. Die Arbeitsaufträge sind dabei sehr unterschiedlich, fordern aber immer dazu auf, die eigene Situation zu überdenken. Ein Spaziergang mit Blickkontakt kann da genauso geübt werden wie das Erkennen eigener Bedürfnisse mit dem Erstellen einer Liste unerfüllter Wünsche.

Baier-D’Orazio appelliert an ihre Leserschaft: „Folgen Sie nicht der gängigen Meinung zum Alter, werden Sie, was die Vorstellung vom Alter angeht, zum Königstiger, zum Adler oder zum Löwen. Hauptsache, ein stolzes, selbstbewusstes Wesen, das nicht der Masse folgt!“

