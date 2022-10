„Maschine“ Mann in der Sackgasse

Werbung

Der November steht aus gutem Grund im Zeichen der Männergesundheit, hält doch das viel zu lange strapazierte Stereotyp vom vermeintlich starken Geschlecht mit der Realität in keiner Weise Schritt: Männer kümmern sich weniger um ihre Gesundheit, gehen höhere Risiken ein und nehmen oft zu spät medizinische Hilfe in Anspruch.

Die Statistik lügt nicht: Männer sterben durchschnittlich vier Jahre früher als Frauen, von 79 Lebensjahren verbringen sie lediglich 59 bei guter Gesundheit. Danach? Chronische Krankheiten, körperliches und seelisches Leid, nicht selten Pflegebedürftigkeit. Genau das Gegenteil dessen, was man(n) sich unter einem selbstbestimmten, genussvollen Leben vorstellt.

Meine Herren, was läuft da schief? Was macht Männer krank? Unser Körper ist keine Maschine, die Tag und Nacht auf Hochtouren läuft. Selbst der stärkste Motor gerät ins Stottern, wenn er nicht gewartet wird. Ein typisches Männerleiden: Fürs Auto ist kein Service zu aufwendig Vorsorgeuntersuchungen (Stichwort: Prostata) oder gar die Inanspruchnahme psychologischer Hilfe werden leider allzu oft als Zeitverschwendung empfunden. Fazit: Drei Viertel aller Suizide entfallen in Österreich auf Männer.

Sie alle kennen das Rezept für ein möglichst gesundes Leben: vernünftige Ernährung, ausreichend Bewegung, wenig Alkohol, keine Zigaretten, Zufriedenheit im privaten und beruflichen Alltag. Denken Sie bitte daran: Zahlreiche Angebote, nicht zuletzt jene der ÖGK, bieten professionelle Unterstützung für fast alle Lebenslagen – damit auch die „Maschine“ Mann wieder aus der gesundheitlichen Sackgasse findet.

Entgeltliche Einschaltung