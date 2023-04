„Kleiner“ Unterschied

Erst vor gut 20 Jahren empfahl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren Mitgliedsstaaten, unterschiedliche Symptome und Krankheitsverläufe in ihre Behandlungs- und Vorsorgestrategien einzubeziehen. Die Gendermedizin war endlich akzeptiert.

Dass man(n) diese höchst komplexe Sparte der Medizin, in der auch soziale und kulturelle Faktoren sowie Fragen der Geschlechtsidentität eine wesentliche Rolle spielen, so lange vernachlässigt hat, schadet in erster Linie den Frauen. Ein Beispiel: Die Dosierung von Medikamenten orientiert sich meist an Männern, Frauen sind daher viel häufiger von unerwünschten Nebenwirkungen betroffen. Besonders folgenschwer: Obwohl Männer wesentlich häufiger einen Herzinfarkt erleiden, ist die Sterblichkeitsrate bei Frauen höher, weil ihre häufig anderen Infarkt-Symptome – Übelkeit, Schmerzen im Oberbauch – vielfach zu spät erkannt werden. Weitere Beispiele gibt es zur Genüge.

Fazit: Frauen sind anders, Männer auch – der vermeintlich kleine Unterschied kann entscheidende Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben.

www.gesundheitskasse.at