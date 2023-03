Zucker – bewusst genießen

Werbung

Jeder weiß es mittlerweile: Zucker ist nicht überlebensnotwendig, sondern vielmehr ein Genussmittel. Trotzdem liegt der Pro-Kopf-Konsum in Österreich bei durchschnittlich 21 Stück Würfelzucker täglich. Das heißt, im Schnitt fallen pro Tag 17 Prozent der Energieaufnahme auf Zucker – die World Health Organization (WHO) empfiehlt jedoch nur fünf bis maximal zehn Prozent. Österreicherinnen und Österreicher essen somit fast das Dreifache der empfohlenen Zuckermenge.

Wer weniger Zucker konsumiert, tut seiner Gesundheit in vielerlei Hinsicht Gutes. Beispielsweise sinkt das Risiko an Karies, Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2 und anderen Stoffwechselleiden zu erkranken. Generell steigt die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit, wenn wir unseren Zuckerverbrauch im Auge behalten. Ein gesunder Mittelweg ist also gefragt.

Wie das geht, zeigt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mit einer kostenlosen Vortragsreihe. Dabei erfährt man alles über den Stoffwechsel von Zucker, welche Zuckerarten es gibt und wie sich diese auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Ebenso klären die Vortragenden über die körperlichen Auswirkungen von zu viel Zucker auf, erläutern Zutatenlisten sowie Nährwertangaben und gehen auf Alternativen und Süßstoffe ein. Darüber hinaus lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie man Zucker – ohne Verbote – bewusst genießen kann.

Im Anschluss an die Vorträge werden drei Webinare angeboten (siehe unten). Die ersten beiden Online-Vorträge befassen sich mit den Inhalten aus den Präsenzvorträgen und vertiefen dieses Wissen weiter. Das letzte Webinar beschäftigt sich mit der Frage, welche Auswirkungen Zucker auf unser Gehirn hat. Anschließend gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

ÖGK-Vorträge in Niederösterreich

Baden, ÖGK-Kundenservice, 25. 4. 2023

Melk, Saal der Arbeiterkammer, 15. 5. 2023

St. Pölten, ÖGK-Kundenservice, 24. 4. 2023

Tulln, ÖGK-Kundenservice, 3. 5. 2023

Zwettl, Sparkassensaal, 26. 4. 2023

050766-126214 bzw. gesundleben-12@oegk.at

ÖGK-Webinare

Webinar Teil 1: „Auswirkungen von Zucker auf den Körper: Was passiert wenn wir Zucker essen?“ 22. 5. 2023, 18.30 Uhr

Webinar Teil 2: „Auswirkung von Verboten und Gedanken auf unseren Zuckerkonsum“ 24. 5. 2023, 18.30 Uhr

Webinar Ernährungspsychologie: „Auswirkungen von Zucker auf unser Gehirn – Wie kommt´s, dass wir Zucker so lieben?“ 31. 5. 2023, 18.30 Uhr

Anmeldung erforderlich unter www.gesundheitskasse.at/ernaehrung oder telefonisch bzw. per E-Mail – begrenzte Teilnehmerzahl, Eintritt frei!