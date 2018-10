Mit zunehmendem Alter fallen manche Dinge des Alltags immer schwerer. Ein zu niedriger Schrank wird ein Problem, wie auch zu langes Stehen. Und: Der Weg zum Markt wird zur großen Herausforderung. Wäsche waschen, kochen – nichts funktioniert mehr so leicht wie früher.

Unterstützung für den Alltag

Für den Alltag aber gibt es Unterstützung. Etwa von mobilen Diensten, vom Hilfswerk über Volkshilfe und Caritas bis hin zum Roten Kreuz. Wer Angst hat zu stürzen, kann sich übers Notruftelefon informieren lassen. Wer nicht mehr selbst kocht, kann Essen auf Rädern buchen.

Und wer schon etwas mehr Hilfe braucht, der kann Angebote wie Hauskrankenpflege (wie etwa Wundpflege und Verbandwechsel …), Heimhilfe (Unterstützung bei der Körperpflege …) und therapeutische Hilfen (etwa durch Physio- und Ergotherapeuten oder Logopäden) nutzen.

Wer hingegen rund um die Uhr jemanden in der Nähe braucht, für den gibt es die 24-Stunden-Betreuung. „Im NÖ Modell zur 24-Stunden-Betreuung im Sinne des Hausbetreuungsgesetzes vergibt das Land NÖ Zuwendungen an pflegebedürftige Personen für alle seit 1. Juli 2007 legalen Betreuungsverhältnisse“, erfährt man auf www.noel.gv.at.

Das NÖ Fördermodell gilt für Personen mit Hauptwohnsitz (tatsächlicher Lebensmittelpunkt) in NÖ, mit Bezug von Pflegegeld zumindest der Stufe 3 oder der Stufen 1 und 2 bei nachgewiesener Demenz. Die Höhe der Förderung beträgt bei selbstständigen Betreuungskräften bis zu 550 Euro monatlich beziehungsweise bei unselbstständigen Betreuungskräften bis zu 1.100 Euro monatlich.

Von Übergangspflege bis Langzeitpflege

Ist es selbst mit Unterstützung nicht mehr möglich, in den eigenen vier Wänden zu bleiben, dann gibt es in Niederösterreich über 90 Betreuungszentren, von denen manche privatrechtlich, manche vom Land geführt werden.

In diesen stehen unterschiedliche Formen zur Wahl:

Wer zuhause leben kann, aber unter der Woche tagsüber Betreuung braucht, der ist bei der Tagespflege genau richtig. Abends geht es dann wieder nach Hause.

Bis zu maximal sechs Wochen dauert die Kurzzeitpflege. Sie kommt zum Einsatz, wenn zum Beispiel pflegende Angehörige ins Krankenhaus müssen oder Urlaub brauchen.

Die rehabilitative Übergangspflege soll die Genesung nach einer Operation oder einer schweren Krankheit fördern. Bis zu maximal 12 Wochen verbringt der Betroffene dann im Betreuungszentrum, bis er wieder fit genug ist, um selbstständig zuhause leben zu können.

Wer das aber nicht mehr schafft, seinen Hauptwohnsitz in Niederösterreich hat und ein bestimmtes Maß an Pflege und Betreuung braucht, kann sich über die Aufnahme in ein Betreuungszentrum oder Pflegeheim informieren. „Über die Vergabe eines Pflegeplatzes, den Antrag auf Aufnahme und den Antrag auf Kostenübernahme durch die Sozialhilfe entscheidet die für den Hauptwohnsitz zuständige Bezirksverwaltungsbehörde (Sozialabteilung)“, so www.noel.gv.at. Für die Langzeitpflege aufgenommen werden Menschen üblicherweise ab Pflegestufe 4. Es kommt aber auch auf die jeweilige Situation an.

Schwerstpflege ab Stufe 7

Darüber hinaus gibt es dann auch noch die Schwerstpflege . Sie richtet sich an Personen, die die Pflegestufe 7 und darüber hinaus noch erhöhten Pflegebedarf haben. Wie Wachkoma-Patienten.

In der letzten Zeit des Lebens findet man Begleitung im stationären Hospiz und der Palliative Care.

Des Weiteren gibt es an einzelnen Standorten Angebote für Menschen mit chronisch-psychischen Erkrankungen.

Welche Pflege die passende ist, dazu kann man sich im Rahmen von Angehörigenberatungsgesprächen in den einzelnen Häusern oder bei der NÖ-Pflege-Hotline beraten lassen.