Unterstützung im Alter: Diese Möglichkeiten gibt es

Pflege und Betreuung sind mit zunehmendem Alter oftmals notwendig. Für unterschiedliche Ansprüche gibt es verschiedene Angebote und Pflegeformen.

Pflegende Angehörige. „In Österreich wird der Großteil der hilfs- und pflegebedürftigen Menschen zuhause gepflegt und betreut“, verrät die Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger. Meist entspreche das dem Wunsch der pflegebedürftigen Person und sei für die Angehörigen eine Aufgabe, der sie sich mutig und oft ganz selbstverständlich stellen.

Mobile Dienste. Wer nur ein wenig Unterstützung im Alltag braucht, der kann mit Angeboten wie „Essen auf Rädern“ anfangen und sich bei Anbietern wie dem Hilfswerk, der Volkshilfe, der Caritas oder dem Roten Kreuz dazu beraten lassen.

Ein weiterer Service ist das Notruftelefon. Mit einem Knopfdruck kann man – wenn man beispielsweise gestürzt ist – Alarm schlagen. Es werden auch mobile Varianten angeboten, mit denen man sich auch im Garten aufhalten oder einkaufen gehen kann.

24-Stunden-Betreuung. Bei vielen Menschen reicht es nicht, wenn untertags für bestimmte Aufgaben jemand kommt und hilft. Es kann sein, dass rund um die Uhr jemand da sein sollte. Im Rahmen einer 24-Stunden-Betreuung wird dem Betreffenden bei der Körperpflege geholfen. Betreuer unterstützen im Haushalt und leisten Gesellschaft und wohnen vor Ort. Infos zum NÖ Modell zur 24-Stunden-Betreuung unter www.noe.gv.at .

Übergangspflege. Nach einem Unfall kann man auch vorübergehend rehabilitative Pflege und Betreuung benötigen. Ziel ist es, danach wieder in die eigenen vier Wände zurückzukehren und den Alltag wieder selbstständig meistern zu können. Diese Art der Pflege dient als Überbrückungshilfe nach einer Akutbehandlung im Krankenhaus und kann maximal zwölf Wochen pro Kalenderjahr in Anspruch genommen werden.

Tagespflege für pflegebedürftige Menschen. Weiterhin zuhause wohnen, untertags aber gepflegt, behandelt und betreut zu werden, ist mit der Tagespflege möglich, wie sie von verschiedensten Pflege- und sozialen Einrichtungen angeboten wird.

Kurzzeitpflege. Um pflegende Angehörige zu entlasten, bei Krankheit oder damit diese etwa auf Kur oder in Urlaub fahren können, gibt es die Möglichkeit, dass der zu Pflegende bis zu sechs Wochen pro Jahr in einer stationären Pflegeeinrichtung versorgt wird.

Langzeitpflege. „Stationäre Pflege bieten die NÖ Pflege- und Betreuungszentren und private Pensionisten- und Pflegeheime unterschiedlicher Trägerorganisationen“, so www.noe.gv.at . Wer den Hauptsitz in NÖ hat und so viel Hilfe, Betreuung oder Pflege benötigt, dass er nicht mehr zuhause bleiben kann, der kann sich für eine Aufnahme in einer Pflegeeinrichtung entscheiden.

Dabei gibt es freie Standortwahl, wobei im Wunschheim oft nicht immer gleich ein Platz frei ist. Über die Vergabe eines Heimplatzes, den Antrag auf Aufnahme und den Antrag auf Kostenübernahme durch die Sozialhilfe entscheidet die für den Hauptwohnsitz zuständige Bezirksverwaltungsbehörde (Sozialabteilung).

