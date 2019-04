Menschen zu pflegen und zu betreuen ist an vielen Orten möglich. In Krankenhäusern zum Beispiel oder in Pflegeeinrichtungen, in Rehabilitationskliniken oder auch zuhause bei den Patienten bzw. Kunden. Dort, wo die meisten Niederösterreicher so lange wie möglich bleiben wollen – manchmal aber Unterstützung brauchen, damit das auch geht.

Eine solche wird etwa im Rahmen der Hauskrankenpflege angeboten. Pflegekräfte in diesem Bereich arbeiten sehr selbstständig. Und: Sie haben die Möglichkeit, Kunden und deren Familien über einen längeren Zeitraum zu betreuen und zu begleiten. Sie haben mit verschiedenen Verletzungen, verschiedenen Erkrankungen, verschiedenen Situationen zu tun.

Genauso breit gefächert wie die Herausforderungen sind übrigens auch Weiterbildungsangebote für Pflegekräfte. Kurse und Seminare gibt es unter anderem im Zuge von Programmen der Arbeitgeber, aber auch von Institutionen und Bildungsanbietern. „Das Weiterbildungsangebot bietet die Möglichkeit, bereits erworbenes Wissen zu vertiefen beziehungsweise in Spezialbereichen zusätzliche Kompetenzen zu erwerben“, so der Gesundheits- und Krankenpflegeverband.

Themen in der Pflege gibt es viele, von Diabetes, psychischen Erkrankungen, Ernährung, Inkontinenz und vieles mehr.

Demenz, Wunden & Co.

Wer sich für einen Themenbereich besonders interessiert, kann in diesen eintauchen und mehr darüber erfahren. Zum Beispiel können Pflegekräfte lernen, wie man neue Pflegekräfte in ihrer Ausbildung unterstützen und anleiten kann, oder auch, wie man Menschen betreuen kann, die bald sterben werden. Ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist Demenz.

Demenz betrifft vor allem ältere Menschen, informiert etwa das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs. Da der Mensch immer älter wird, werden, davon geht man aus, auch Demenzerkrankungen zunehmen. Vergesslichkeit, aber auch zunehmend Probleme mit Alltagstätigkeiten, mit dem Denken, der Orientierung usw. sind besondere Herausforderungen. Einen besseren Umgang damit kann man lernen.

Wie auch die Versorgung von Wunden. Durch verschiedene Erkrankungen etwa können Wunden chronisch werden. Aber auch ein hohes Alter, Rauchen, Fettleibigkeit oder Immobilität erhöhen das Risiko für eine schlechte Wundheilung, so www.gesundheit.gv.at. Und so gibt es auch in diesem Bereich Schwerpunkte in der Fortbildung.