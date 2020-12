Trotz Covid-Pandemie lässt es sich gut in Pflegeheimen leben - das zeigt eine Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität, in Auftrag gegeben von der Sene-Cura Gruppe. Als eine der wenigen Studien weltweit beschäftigt sich die Untersuchung mit der Perspektive der Bewohner, erzählt Studienleiter Franz Kolland.

Drei der 16 Einrichtungen, in denen Befragungen durchgeführt wurden, liegen in Niederösterreich - Pöchlarn, Traiskirchen und Pressbaum. Insgesamt wurden 259 Personen face-to-face zwischen August und September befragt. 73 Prozent von ihnen gaben an, zufrieden mit ihrer Lebenssituation zu sein, für 22 Prozent ist sie sogar besser geworden - trotz Corona.

95 Prozent fühlten sich sicher

Veränderungen im Alltag wurden wahrgenommen, aber nicht als chaotisch. "Ältere Menschen haben ein längeres Leben und mehr Erfahrungswerte, auf die sie in Krisensituationen zurückgreifen können", so Kolland. Die Bewohner hätten sich sehr sicher gefühlt: 95 Prozent gaben ein hohes Sicherheitsgefühl während des ersten strengen Lockdowns an.

Präsentierten die Studie zum Erleben der Heimbewohner_innen in der Covid-Situation: Markus Schwarz, COO der SeneCura Gruppen, Franz Kolland, Soziologe und Gerontologe der Karl Landsteiner Universität sowie Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenrats. SeneCura Kliniken- und HeimebetriebsgesmbH/APA-Fotoservice/Tanzer

Nur 24 Prozent meinten, ein höheres Risiko einer Erkrankung zu haben. Bei einer Studie für Niederösterreich im Sommer waren das gut 64 Prozent aller über 80-Jährigen. Der Rückschluss für den Projektleiter: Menschen in Pflegeeinrichtungen würden sich sicherer fühlen als ältere Menschen zu Hause.

Auch die Einsamkeit im Pflegeheim sei nicht so hoch wie für alleinlebende Menschen, berichtet die Präsidentin des Seniorenrats, Ingrid Korosec.

Personal als Stütze

Wesentlich zum hohen Sicherheitsgefühl und zur Zufriedenheit der Bewohner würde das Personal beitragen. Bei der Studienpräsentation wurde von allen Seiten ihre Wichtigkeit betont - doch wie geht es dem Heimpersonal in der Covid-Situation?

Eine interne Erhebung von Senecura im Sommer habe ergeben: Es gäbe einen großen Zusammenhalt, aber genauso eine große Müdigkeit mit der Situation. Um mehr über das Befinden des Personals herauszufinden, planen die Senecura-Gruppe und die Karl Landsteiner Privatuni noch eine Erhebung.

Leben sei selbstbestimmt

Insgesamt hält Kolland fest, dass es nicht dem Befund der Studie entspricht, wenn immer wieder von eingesperrten und fremdbestimmten Lebensverhältnissen in Pflegeheimen berichtet wird: "Da wird medial ein Eindruck erzeugt, der sich nicht mit der subjektiven Wahrnehmung der großen Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner deckt", analysiert der Soziologe und Gerontolge.

Obwohl die Studie nur in Sene-Cura-Einrichtungen durchgeführt wurde, bewertet Kolland sie als für die gesamte österreichische Pflegelandschaft sprechend.