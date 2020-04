Bis 2021 sollen in Niederösterreich 14 Primärversorgungseinheiten (PVEs) entstehen. Ziel dieser Strukturen ist es, die allgemeinmedizinische Versorgung abzurunden. Bei der Umsetzung als Partner mit dabei sind das Land Niederösterreich, die Österreichische Gesundheitskasse (ehemals NÖ Gebietskrankenkasse) und die Ärztekammer für Niederösterreich.

Bisher gibt es drei solche Primärversorgungseinheiten, eine in Böheimkirchen, eine weitere in St. Pölten-Harland und eine in Schwechat. In diesen Zentren arbeiten jeweils ärztliche und nichtärztliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Ordination zusammen.

Nach drei Zentren soll in Zukunft auch eine Primärversorgungseinheit dazukommen, die als Netzwerk organisiert ist. Es wird dann also die erste Primärversorgungseinheit in NÖ geben, bei der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht an einem, sondern an mehreren räumlich nahe beieinander liegenden Standorten tätig sind und eng kooperieren.

Im Melker Alpenvorland wollen sich dafür acht Kassenärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin aus den sieben Gemeinden Bischofstetten, Hürm, Kilb, Kirnberg, Mank, St. Leonhard und Texingtal zusammenschließen. Geplant ist, dass von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 Uhr bis 12 Uhr mindestens drei Standorte geöffnet sein werden und von 14 Uhr bis 19 Uhr mindestens zwei. Außerdem werden jene Standorte, die am Vormittag geöffnet haben, von 12 bis 14 Uhr telefonischen Bereitschaftsdienst übernehmen.

Weiterer positiver Schritt für die Gesundheitsversorgung in NÖ . Dr. Christoph Reisner, MSc, Präsident der Ärztekammer für Niederösterreich, zeigt sich erfreut: „Mit dem Primärversorgungsnetzwerk werden die Wege zwischen den Ordinationen kürzer. Im Schnitt dauert es nur 17 Minuten Fahrzeit, um von einer der sieben Ordinationen zu einer anderen zu gelangen.

Dazu kommen Öffnungszeiten von 50 Stunden pro Woche ohne Urlaubsschließung und Bereitschaftsdienste an allen Wochenenden und Feiertagen über das gesamte Jahr hindurch.“

Im geplanten PVE-Netzwerk werden Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin, diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Ordinationsassistentinnen und Ordinationsassistenten, Hebammen sowie Vertreterinnen und Vertreter aus weiteren Fachgebieten, wie der Diätologie, der Logopädie, der Physiotherapie, der Ergotherapie, der Psychotherapie oder der Sozialarbeit und den mobilen Diensten stark vernetzt zusammenarbeiten.

PVEs sind wie alle allgemeinmedizinischen Einzelordinationen Anlaufstellen für alle gesundheitlichen Fragen und für die Grundversorgung für Akut- und Notfälle sowie für die Gesundheitsförderung da. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Versorgung chronisch kranker Patienten sowie in der Palliativmedizin und der geriatrischen Versorgung.

Die Teamarbeit verschiedener Berufsgruppen macht eine umfassende und kontinuierliche Behandlung einfacher.

