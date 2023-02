Machen Vitaminkapseln und Nahrungsergänzungsmittel gesünder?

Werbung

Pro: Valentina Prokopp, niederösterreichische Ernährungswissenschafterin und Drogistin in 5. Generation

In unserer Überflussgesellschaft leiden die wenigsten an einem Nahrungsdefizit, viele jedoch an einem Nährstoffdefizit, was die Ursache vieler Symptome ist. Hochverarbeitete Lebensmittel erschweren uns die Aufnahme der wichtigen Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe über die Nahrung, was prinzipiell die gesündeste Art ist, den Körper zu versorgen.

Der Nährstoffbedarf hängt von unserem individuellen Lebensstil ab. Vitamin D in den lichtarmen Monaten, Jod und B-Vitamine bei Stress oder Eisen bei menstruierenden Frauen und Schwangeren sind nur ein paar Beispiele. Auch mit dem Alter, bei Medikamenteneinnahme oder durch Alkohol- und Nikotingenuss nimmt der Bedarf zu. Von vielen wird dieser Faktor vernachlässigt und sich auf allgemeine Referenzwerte berufen.

Die Lösung für die Gesundheit können kurzfristig Nahrungsergänzungsmittel sein, langfristig nur ein ganzheitlich gesunder Lebensstil. Sie sollten immer auf hochwertige und geprüfte Qualität der Inhaltsstoffe achten und die Einnahme (speziell bei hochdosierten Präparaten) medizinisch beobachten lassen.

Kontra: AGES - Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Fachbereich Risikokommunikation

Für die gesunde Durchschnittsbevölkerung ist der Verzehr von Nahrungsergänzungsmitteln aus ernährungswissenschaftlicher Sicht nicht notwendig. Lediglich für bestimmte Personengruppen wie z. B. Frauen mit Kinderwunsch, Schwangere oder Personen mit sehr einseitigen Ernährungsgewohnheiten kann der vorübergehende Verzehr von Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll sein.

Nahrungsergänzungsmitteln dienen der Ergänzung der Ernährung oder der gezielten Versorgung mit bestimmten Lebensmittelinhaltsstoffen, sie sind aber keine Arzneimittel und können daher auch keine Krankheiten heilen. Daher dürfen Nahrungsergänzungsmittel auch nicht mit gesundheitsbezogenen Aussagen beworben werden. Gerade Präparate, die über das Internet gekauft werden, versprechen aber oft Heilung und Linderung diverser Krankheiten.

Ungefähr ein Drittel der jedes Jahr von uns untersuchten Proben werden hauptsächlich aufgrund von Kennzeichnungsmängeln wie inkorrekten Angaben oder nicht zugelassenen gesundheitsbezogenen Aussagen beanstandet.