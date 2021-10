Was bei einem Schlaganfall zu tun ist

In Österreich erleiden rund 25 000 Menschen pro Jahr einen Schlaganfall. Umgerechnet ist das ein Schlaganfall pro 20 Minuten. Nach Herzkreislauferkrankungen und Krebserkrankungen ist der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache in Österreich: bei Frauen gehen rund 1,9 Prozent der Todesfälle auf einen Schlaganfall zurück, bei Männern sind es rund 1,4 Prozent.

Um vor allem Folgeschäden zu vermeiden, sind schnelles Erkennen und eine schnelle medizinische Versorgung am wichtigsten. Bei Verdacht sollte daher sofort der Notruf unter 144 verständigt werden. Es gibt mittlerweile sehr gute Therapien in Niederösterreichs Kliniken. Jedoch können die nur wirksam helfen, wenn sie in einem bestimmten Zeitfenster - ohne Verzögerung - erfolgen.

Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) ist einer von neun Landesgesundheitsfonds in Österreich. Das Projekt "Schnelle Hilfe bei Schlaganfall" welches im Dezember 2017 vom NÖGUS, dem Rettungsdienst und den Kliniken gemeinsam erarbeitet wurde, soll für eine bestmögliche Koordination sorgen, damit Betroffene möglichst rasch ins Klinikum transportiert und dort versorgt werden können.

Konkrete Ziele des Projekts:

Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall durch die Optimierung der präklinischen Versorgung auf schnellstem Weg in die geeignete Versorgungseinrichtung zu bringen.

Die Vertiefung des Wissens rund um den Schlaganfall bei allen am Versorgungsprozess beteiligten Personen - vor allem Sanitäterinnen und Sanitäter, aber auch andere Gesundheitsberufe.

Die Verbesserung der Früherkennung des Schlaganfalls durch die Öffentlichkeitsarbeit.

Wie ein Schlaganfall so rasch wie möglich erkannt werden kann, ist der angeführten Grafik zu entnehmen.