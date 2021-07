200.000 Niederösterreicher leiden an Inkontinenz .

Jedes Jahr widmet sich das Hilfswerk Österreich einem speziellen Fachschwerpunkt. Nach Druckgeschwüren, Rheuma und Demenz wird in diesem Jahr das Tabuthema Inkontinenz aufgegriffen. In Österreich sind nämlich knapp eine Million Menschen von Inkontinenz betroffen. Davon bereits rund 200.000 in Niederösterreich. Dennoch spreche man laut Hilfswerk Österreich noch immer zu wenig darüber.