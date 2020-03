Gleich vier Jubiläen kann die Initiative „tut gut“ des Landes NÖ heuer feiern. Zum Beispiel 25 Jahre Gesunde Gemeinden. 417 der insgesamt 573 Gemeinden in Niederösterreich sind übrigens bereits Gesunde Gemeinde. 25 Jahre gibt es auch schon die bewegten Klassen. Seit 15 Jahren locken „tut gut“-Wanderwege, mittlerweile sind es 73. Und seit fünf Jahren gibt es das Netzwerk Familie, ein Angebot für werdende Eltern und Eltern von Null- bis Drei-Jährigen in prekären oder belasteten Situationen.

Regionaltour macht Halt in Harbach und Seitenstetten

Wer mehr über die Angebote der Initiative „tut gut“ erfahren möchte, kann die Experten dazu bei der „tut gut“-Tour unter dem Motto „Gesundheit macht Station“ kennen lernen. Diese macht 13. März Station in Moorbad Harbach, am 27. März im Stift Seitenstetten und im Herbst in der Region NÖ Mitte. Jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Neu: „Gesunde Gemeinden, gesunde Betriebe und gesunde Schulen können sich für einen Tour-Stopp bewerben“, betont Landesrat Martin Eichtinger. Zum Beispiel wenn sie einen Gesundheitstag oder eine andere Veranstaltung geplant haben. Bewerbungen sind übrigens auch gemeinsam möglich. Die Bewerbungsfrist läuft von 6. April bis 31. Mai: www.noetutgut.at

Events für Bevölkerung, Bürgermeister & Pädagogen

Anlässlich der Jubiläen stehen heuer noch weitere Events am Plan. Am 3. Mai wird es ein „tut gut“-Wandererwachen geben, um die Niederösterreicher zu mehr Bewegung zu motivieren. Am 3. Juni gibt es den Bürgermeistertag. "Alle Bürgermeister, egal ob aus einer Gesunden Gemeinde oder auch nicht, sind herzlich eingeladen", betont Alexandra Pernsteiner-Kappl, Leiterin der Initiative "tut gut", sind. Und anstelle des bisherigen Symposiums wird es ab heuer neu „bewegte Klassengespräche“ geben. Das sind Events zu verschiedenen Themen für Pädagogen.

Alle Infos zu den Angeboten von „tut gut“: www.noetutgut.at