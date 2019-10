Die Früchtchen haben es in sich, ihr hoher Gehalt an Vitamin C ist willkommene Unterstützung für unser Immunsystem in der bevorstehenden Schnupfenzeit. Neben Marmeladen lassen sich aus Hagebutten Säfte und Liköre herstellen, Blätter und getrocknete Früchte finden traditionell in vielen Teemischungen Verwendung.

„Die Hagebutte ist botanisch gesehen wie die Erdbeere eine sogenannte Sammelnussfrucht. Das Fruchtfleisch ist der fleischige, erweiterte Blütenboden, der die eigentlichen Früchte, die Nüsschen, krugartig umschließt“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“.

Mit bis zu 2 Gramm Vitamin C in 100 Gramm Fruchtschalen sind die hübschen Hetscherl echte Powerfrüchte. Die Hagebutten von „Vitaminrosen“ wie Hundsrose (Rosa canina), Heimischer Apfelrose (Rosa villosa), Essigrose (Rosa gallica) oder Raublättriger Rose (Rosa jundzillii) bieten sich als Wildobst zum direkt Naschen oder Trocknen an. Ideal zur Marmeladenherstellung geeignet sind vor allem die Rotblättrige Rose (Rosa glauca) und die Alpenrose (Rosa pendulina).

Pflückt hierfür nach dem ersten Frost 500 Gramm Hagebutten und wascht diese mit kaltem Wasser. Die Hetscherl werden dann mit einem viertel Liter Apfelsaft, 200 Milliliter Wasser, zwei Gewürznelken und einer Stange Zimt solange gekocht, bis ein Mus entsteht. Nehmt den Topf vom Herd und streicht die Masse durch ein Sieb. Fügen Sie 250 Gramm Gelierzucker (2:1) sowie die abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone hinzu. Noch einmal erhitzen und unter Rühren fünf Minuten kochen. Ist die Gelierprobe geglückt, kann die Marmelade in sterile Gläser abgefüllt werden. Perfekt als Geschenk, zum Kekse backen und selbst genießen!