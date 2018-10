Seit 1. Juli ist das neue Erwachsenenschutzgesetz in Kraft. „Erklärtes Ziel ist es, die Selbstständigkeit jeder Person solange wie möglich aufrechtzuerhalten und anzuerkennen und sie in ihren Angelegenheiten lediglich zu unterstützen und nicht über sie hinweg zu entscheiden“, erläutert etwa die Broschüre „Das neue Erwachsenenschutzrecht“ des Justizministeriums.

„Eine Unterstützung soll das Ziel haben, dass die Person selbst eine Entscheidung trifft. Erst wenn das nicht gelingt, stellt sich die Frage: Muss ich einen Vertreter beiziehen?“, so Richterin Ilse Koza bei der Lebenswelt Heim Fachtagung in St. Pölten. Es gibt vier Säulen:

Vorsorgevollmacht. Hierbei entscheidet man, wer einen dann, wenn man nicht mehr dazu imstande ist, vertreten soll und bei welchen Angelegenheiten, wie etwa den Verkauf einer Liegenschaft oder Einkäufe … „Es können auch mehrere Personen bevollmächtigt werden“, verrät www.justiz.gv.at. Diese Entscheidung kann man bei einem Notar, Rechtsanwalt oder Sachwalterverein schriftlich festlegen (Österreichisches Zentrales Vertretungsregister). Die Vollmacht kann so wie jede andere Vollmacht jederzeit widerrufen werden.

Gewählte Erwachsenenvertretung. Diese Form der Vertretung ist neu. „Im Gegensatz zur Vorsorgevollmacht kann eine Person auch dann eine gewählte Erwachsenenvertreterin/einen gewählten Erwachsenenvertreter bestimmen, wenn sie nicht mehr voll handlungsfähig ist“, informiert die Broschüre. Voraussetzung ist, dass der Betroffene noch verstehen können muss, was es bedeutet, eine Vertretungsperson zu haben und zu wollen. Zum Beispiel bei einer beginnenden Demenz.

Gesetzliche Erwachsenenvertretung (bisher Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger). „Wenn die psychisch kranke oder vergleichbar beeinträchtigte Person, die ihre Angelegenheiten nicht mehr ohne Nachteil für sich selbst besorgen kann und auch keine gewählte Erwachsenenvertretung bestimmen kann oder will, so können für sie nächste Angehörige in bestimmten Bereichen tätig werden“, so www.justiz.gv.at. Wie etwa Eltern, Großeltern, erwachsene Enkelkinder, Geschwister, Nichten und Neffen, Ehegatten, eingetragene Partner oder Lebensgefährten im gemeinsamen Haushalt. Sie sind in den Bereichen, die ausgewählt werden, vertretungsbefugt. Diese Vertretung ist auf drei Jahre beschränkt.

Gerichtliche Erwachsenenvertretung (bisher Sachwalterschaft). Diese Form der Vertretung kommt nur dann zum Einsatz, wenn eine gewählte oder gesetzliche Erwachsenenvertretung nicht möglich ist. Und: Eine gerichtliche Erwachsenenvertretung für alle Angelegenheiten ist laut Broschüre nicht mehr vorgesehen. Die Vertretung ist auf drei Jahre befristet.