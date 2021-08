Insgesamt 808 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher über 60 Jahren wurden für die Studie über ihre Lebenssituation während der Corona-Pandemie befragt. Die Ergebnisse davon präsentierten Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landesrat Martin Eichtinger bei der heutigen Pressekonferenz (beide ÖVP).

Das grundlegende Ergebnis zeigte dabei eine gleichbleibende Lebensfreude bei älteren Menschen. Ein maßgeblicher Grund für diese Zufriedenheit liege im sozialen Engagement, erklärte Franz Kolland, Professor für Alterswissenschaft an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems. „Ältere Menschen sind nicht nur eine Risikogruppe, sondern auch eine Ressource. Viele engagieren sich in den eigenen Familien oder in der Nachbarschaft“.

Flucht in die digitale Welt

Aber auch die verstärkte Nutzung von digitalen Technologien habe sich als Bewältigungsstrategie für die Corona-Krise bewiesen. Vor allem die jüngeren Alten haben die Pandemie genutzt, um sich in diesem Bereich weiterzubilden. Dennoch dürfe man nicht davon ausgehen, dass diese Art der Kommunikation echte soziale Beziehungen ersetzen würde, warnt Kolland. „Ältere Menschen tendieren dazu, sich in die digitale Welt zurückzuziehen. Besonders in der Pandemie erscheint das zwar sicherer, für die psychische Gesundheit ist das aber nicht förderlich“.

14 Prozent der Senioren fühlen sich einsam

Den Mangel an sozialen Kontakten während der Pandemie spiegeln auch die Zahlen wieder. Insgesamt 14 Prozent der Befragten gaben an, sich einsam zu fühlen. „Sie haben in dieser Zeit Menschen vermisst und sich im Stich gelassen gefühlt“. Besonders betroffen davon waren Hochrisikopatienten, aber auch diejenigen, die alleine leben. „Wie man sieht sollte man versuchen den eigenen Partner zu halten, um gesund zu bleiben. Und sollte dies nicht klappen, sollte man so schnell wie möglich einen neuen suchen“, ergänzte der Wissenschaftler scherzhaft.

Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten

Neben der Einsamkeit habe sich aber auch das subjektive Gesundheitsgefühl von rund einem Viertel der Befragten verschlechtert. „Wir haben beobachtet, dass während der Pandemie die kognitiven Fähigkeiten bei alten Menschen abgenommen haben“, so der Alterswissenschaftler. Gründe dafür liegen in der eingeschränkten Bewegung und den wenigen sozialen Kontakten. Das sei deshalb besonders problematisch, weil es in Niederösterreich bereits 22.000 Menschen mit Demenz gebe, erklärt NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). „Familien, die mit Demenz zu tun haben, sind besonders schwer durch die Krise gekommen“. Allein in diesem Jahr habe der Demenz-Service 420 Beratungen absolviert, so der Landesrat.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister will als Präventionsmaßnahme weiterhin auf gesundheitsfördernde Bewältigungsstrategien setzen. Dafür gebe es auch in Zukunft Schulungen im Bereich der digitalen Kommunikation, erklärte sie. Gleichzeitig sollen im Herbst einige Senioren für ihr soziales Engagement ausgezeichnet werden. „Um uns einerseits zu bedanken und um andererseits auch jene zu inspirieren, die sich derzeit noch nicht ehrenamtlich einbringen“. Bis 5. Oktober können Nominierungen von Seniorinnen und Senioren eingereicht werden.