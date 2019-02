Im Schwechater „MMM Tenniszentrum“, den Mautner Markhof Tennishallen, schwingen achtzig Senioren den Tennisschläger. Ab 8 Uhr Früh bis 22 Uhr jagen sie den Bällen hinterher, auf vier Hallenplätzen mit Teppich und Granulat oder in der Outdoor-Saison ab April auf den Sand-Freiplätzen.

„Ich spiele schon seit 62 Jahren Tennis“, erzählt Walter Stamatov (72 Jahre alt), „und es ist mein Leben.“ Er trifft sich fünf Mal in der Woche mit seinen Sportfreunden, um Tennis zu spielen. Zwölf Personen organisieren sich hier im „Radl“, damit jeder einmal mit jedem spielen kann. Die Männer sind zwischen 60 und 80 Jahre alt. Heute war das Kleeblatt Karl Kafka (64), Alfred Tesar (70), Peter Eipeldauer (72) und Walter Stamatov am Platz.

Einer von ihnen, Alfred Tesar, war sogar einmal Nationaltrainer, hat in dieser Funktion Barbara Schett und Sabine Haas trainiert. Der Profi ist ein Fixbestandteil des Schwechater Klubs und gibt in der Klubzeitung auch Tennistipps zu Taktik und Spielzügen.

Tennis kann das Leben verlängern

Und Tesar weiß auch: „Es ist belegt, dass man durch Tennisspielen bis zu neun Jahre länger lebt.“ Für die Copenhagen City Heart Study (CCHS) wurden 8.577 Teilnehmer bis zu 25 Jahre lang, von Oktober 1991 bis März 2017, beobachtet und untersucht. Durch die Studie kamen die Dänen zu dem Ergebnis, welche Sportarten das Leben potenziell verlängern können:

Tennis: 9,7 Jahre

Badminton: 6,2 Jahre

Fußball: 4,7 Jahre

Radfahren: 3,7 Jahre

Schwimmen: 3,4 Jahre

Joggen: 3,2 Jahre

Calisthenics: 3,1 Jahre

Health Club-Aktivitäten: 1,5 Jahre.

(www.ncbi.nlm.nih.gov)

Peter Eipeldauer, der dritte des Senioren-Tennisquartetts, ist ebenfalls ein Kapazunder. Er war Nationaltrainer von Barbara Paulus. Eipeldauer ist überzeugt: „Tennis fördert die Reaktion, die Schnelligkeit beim Laufen, es schult das Auge, die Beweglichkeit und man bekommt eine gute Kondition.“

Diese Sportart kann man auch im Alter erlernen

Seiner Meinung nach kann man mit Tennis in jedem Alter starten, vorausgesetzt, man hat zuvor schon andere Sportarten ausgeübt. Um Spaß am „Weißen Sport“ zu haben, sollte man, laut dem ehemaligen Paulus-Trainer, unbedingt in einer Gruppe trainieren. Denn dann habe man gleich Partner zum Spielen.

Schnelle Reaktion, Konzentration und Ausdauer sind beim Tennisspielen gefragt. Auch hält es den Körper und Geist fit. Karl Kafka (vorne) und Walter Stamatov (hinten) sind fünfmal in der Woche am Platz. | Brigitte Wimmer

Wie bei jeder anderen Sportart ist es auch für das Tennisspiel wichtig, sich gut aufzuwärmen. Um seine Gelenke zu festigen und zu stützen sollten Tennisspieler, so die beiden ehemaligen Nationaltrainer, unbedingt Ausgleichsgymnastik für Knie Rücken und Sprunggelenke machen.

Der „Weiße Sport“ stärkt ganze Muskulatur

Laut dem „Österreichischen Gesundheitsportal“ (www.gesundheit.gv.at) fördert regelmäßiges Tennisspielen die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems und trägt zur Kräftigung vieler Muskelgruppen des Körpers bei. Eine Stunde am Platz, und der Körper verbrennt zwischen 400 und 600 kcal. Das Verletzungsrisiko ist beim Tennisspielen eher gering. Bei mangelnder Anpassung beziehungsweise übermäßigem Training können jedoch besonders in den Armen Überlastungen der Sehnen und Gelenke auftreten.

Karl Kafka, der Vierte im Bunde der Tenniscracks, war zuvor Marathonläufer, Segler und Reiter. Er spielt jetzt nur noch Tennis, das aber fünf Mal die Woche. „Für den Klub bin ich bei vielen Turnieren mit dabei und komme sehr viel herum“, erklärt der 65-Jährige. In den Bundesländern knüpft der Turnierspieler Kontakte mit Gleichgesinnten aus ganz Österreich.

Auf die Frage, ob beim Seniorentennis die Bewegung mehr zähle als das Spielergebnis, lacht Kafka: „Es ist trotzdem ein Wettkampf, da wird auch diskutiert, ob der Ball noch auf der Linie war oder nicht. Es geht um jeden Punkt, da sind wir ehrgeizig, doch nach dem Spiel, bei einem Getränk, ist die Tennisrunde wieder friedlich vereint.“

Für den Zusammenhalt der Tennisfreunde in Schwechat organisiert der Klub das jährliche Gedenkturnier für Gertrude Mautner-Markhof zum Sommer-Saisonschluss mit Spanferkelessen und Umtrunk und zu Weihnachten findet auch eine Klubfeier statt. Das gesellige Beisammensein nach dem Match, die Zugehörigkeit zum Verein und das aktive Vereinsleben wirken sich ebenfalls positiv auf Körper und Geist aus, ist sich Kafka sicher. Michael Mautner Markhof, der Inhaber der Tennisanlage und seit 62 Jahren aktiver Tennisspieler, sieht den Tennissport als Investition in die eigene Gesundheit. Apropos Investition: Für die Sommersaison (April bis September) kostet der Mitgliedsbeitrag im Klub 265 Euro. Im Winter kauft man die Stunden für die Halle extra.