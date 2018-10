Ein Hörsaal, in dem Studenten einem Vortragenden interessiert zuhören und sich Notizen machen. Ein typisches Bild eines Studienalltags. Nicht ganz, denn die Studenten, die hier in der IMC FH Krems sitzen, sind weder junge Maturanten noch sich weiterbildende Berufstätige.

Es sind Senioren, die vielleicht nie die Gelegenheit hatten zu studieren oder in der Pension neue Aufgabenfelder für sich entdecken möchten. Und nun noch einmal die Schulbank drücken.

Auf großes Interesse gestoßen

Seit 2012 gibt es sie, die SeniorInnenUNI der IMC FH Krems, die vor allem beim ersten Mal „heillos überbucht war“, erzählt Sabine Steinkellner von der FH über das hohe Interesse an diesem Studium, das über vier Semester geht.

In acht Modulen (die einzelnen Module finden in Blockveranstaltungen statt) werden Kompetenzen und Wissen für ehrenamtliches Engagement weitergegeben. Ein formaler Bildungsabschluss (zum Beispiel Matura) ist als Zugangsvoraussetzung nicht erforderlich, aber der Haupt- oder Nebenwohnsitz muss in Niederösterreich sein.

Vorlesungen, Workshops, Seminare...

Bis zu 30 Senioren können an der SeniorInnenUNI teilnehmen. | IMC FH Krems

In Form von Vorlesungen, Workshops, Seminaren und Exkursionen wird die Themenpalette breit gefasst: Von Gesundheit und Sport über Wirtschaft, Recht, IT und Digitalisierung bis hin zu ehrenamtlicher Tätigkeit in NÖ erhalten die Senioren einen Einblick in unterschiedlichste Bereiche. Den Abschluss des Studiums bildet eine Projektarbeit.

Auch nach ihrer Zertifizierung zum „senior expert“ sind die Absolventen in Krems weiterhin willkommen: Nicht nur bei diversen Veranstaltungen der FH, sondern es werden auch Module angeboten, bei denen sich die Alumni weiterbilden können.

Studiengebühren sind übrigens auch zu zahlen, nämlich 180 Euro pro Modul.

Einen Unterschied gibt es dann doch zu jüngeren Studenten: „Senioren sind“, erzählt Steinkellner schmunzelnd von Gesprächen mit Vortragenden, „anspruchsvoller“. Sie stellen viele Fragen und vieles zur Diskussion. Wodurch die Zeit im Hörsaal nicht nur für Senioren zur Bereicherung wird.

www.seniorinnenuni.at