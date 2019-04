Sechs Tipps für den optimalen Sonnenschutz .

Die ersten warmen Tage des Jahres laden zum Genießen ein und prompt entdecken wir beim Blick in den Spiegel den ersten Sonnenbrand. Der ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch richtig gefährlich sein. Beim Sonnen solltest du deswegen immer auf den richtigen Schutz achten. Besonders im Sommer kommst du an Sonnencreme, Sonnenhut und Co. nicht vorbei. Und selbst die Frühlingssonne hat es in sich. Im Video werden sechs Tipps für optimalen Sonnenschutz verraten.