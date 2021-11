CliniClowns: „Wir retten das Lachen“

„Ich liebe die Krankenhausatmosphäre“, sagt Bernhard Zandl, während er mit seiner Kollegin Geraldine Kilgus im Universitätsklinikum St. Pölten in Richtung Kinderstation geht. Bis auf vollbepackte Rucksäcke und eine überdimensionale grüne Schere, die daraus hervorblitzt, fallen die beiden in der Menschenmenge gar nicht auf. Noch nicht. Denn in der Umkleidekabine der Kinderstation verwandeln sie sich in Dr. Otto Koffer und Dr. Prof. Lotte Ledig. In kurzer roter Hose, langen Socken, gelbem Kleid und roter Nase über der FFP2-Maske beginnt ihre Arbeit.

Einmal in der Woche schlüpfen sie in die Rolle der CliniClowns und versuchen, ihren Patienten das Leben im Krankenhaus zu erleichtern. „Wenn wir die Zimmertür öffnen, dann öffnen wir das Tor zum Leben“, erklärt Kilgus. Die gebürtige Mödlingerin weiß, wie sehr den Kindern im Krankenhaus die alltäglichen Situationen des Lebens fehlen. „Indem wir Kästen in Geldautomaten verwandeln und so tun, als würden wir den Kindern die Haare schneiden, bringen wir den Alltag zu ihnen“.

„Wenn wir die Zimmertür öffnen, dann öffnen wir das Tor zum Leben.“ Geraldine Kilgus CliniClown

Außerdem biete die Improvisationsarbeit der Clowns neue Gesprächsthemen und schaffe gemeinsame Erinnerungen. In jedem Zimmer entwickelt sich die Aufführung anders. Je nach Situation und Gefühl. Nur die Chemie zwischen den Clowns müsse stimmen. Besonders gute Szenen ergeben sich deshalb in einem eingespielten Team, erklärt Zandl. „Die rote Nase gibt uns die Erlaubnis, Blödsinn zu machen“.

Die Wiedersehensfreude sei bei den Kindern deshalb immer besonders groß. „Sie merken, dass wir in diesem Moment nur für sie da sind, während die Ärzte hauptsächlich für Therapien und Diagnosen erscheinen“, sagt Kilgus. „Wir retten eben das Lachen, nicht das Leben“.

Das „Nein“ als einzige eigene Entscheidung

Es gibt aber auch Situationen, in denen die Clowns an der Zimmertür abgewiesen werden. „Der Gedanke dahinter ist häufig: Ich bin jetzt im Krankenhaus. Das ist eine ernste Situation“, so Kilgus. Nicht selten komme die Absage von den Eltern. Manchmal sei es aber auch umgekehrt. „Die Kinder haben hier sonst nie etwas zu sagen. Wenn sie dann zu uns Nein sagen, dann dürfen sie zumindest einmal entscheiden“.

Neben Kindern und Jugendlichen bringen die 14 NÖ-Clowns auch chronisch kranke Erwachsene zum Lachen und bieten ihnen ihre Zaubertricks und Kunststücke dar. Aber auch Eltern und Personal profitieren von der Clowns-Arbeit. Ob bei Überbringung schlechter Nachrichten oder bei Visiten: Die Doktoren mit den roten Nasen bieten Ablenkung. Das zeigt sich, als minutenlang lautes Geschrei aus einem der Zimmer kommt. Kurz nachdem das Pflegepersonal die beiden Clowns nach drinnen bittet, wird es ruhiger. Ein bis zwei Seifenblasen später herrscht völlige Stille. „Vor allem kleine Kinder haben sehr häufig Angst. Das löst man am besten mit Seifenblasen. Die entzücken alle“, sagt Kilgus mit einem Schmunzeln.

Die Arbeit der CliniClowns sei aber nicht immer leicht. Meditieren und mit den eigenen Kollegen darüber zu sprechen helfe da. Wie die meisten CliniClowns sind auch Geraldine Kilgus und Bernhard Zandl freiberuflich tätig. Während Zandl sich generell der Clownerie widmet, unterrichtet Kilgus an Schulen und bei Theaterworkshops. Dennoch schachteln sie ihre anderen Jobs um die CliniClowns herum. Die Arbeit im Krankenhaus sei nämlich etwas ganz Besonderes. Das zeigt sich auch, als die beiden nach der Schicht die Station verlassen und von einem Pfleger gefragt werden, ob sie denn alle Kinder zum Lachen gebracht hätten.