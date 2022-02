Homeoffice: "Wir haben einen Bewegungs-, keinen Sitzapparat"

Sport ist durch die Olympischen Spiele gerade im Fokus der Aufmerksamkeit. Sport ist aber nicht nur was für Athletinnen und Athleten. Denn regelmäßige Bewegung ist eine wichtige Säule unserer Gesundheit. In Niederösterreich gibt es hierfür das Angebot einer sportwissenschaftlichen Beratung.

„Gerade jetzt ist gesunde Bewegung unverzichtbar“, betont Edith Bierbaumer, die Berufsgruppensprecherin der sportwissenschaftlichen Berater, „Homeoffice und das viele Sitzen haben uns wieder gezeigt: wir haben einen Bewegungs- und keinen Sitzapparat.“ Verspannungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und vieles mehr sind die Folge.

Ziel: Gesunder Lebensstil und gestärktes Immunsystem

141 sportwissenschaftlichen Beraterinnen und Berater in Niederösterreich halten hier mit individuellen Programmen dagegen. „Ziel ist es, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln, sein Immunsystem zu stärken und gesunde Bewegungsgewohnheiten in den Alltag zu integrieren“, sagt Bierbaumer.

Teresa Stadlober, die bei den Olympischen Spielen in Peking die Bronzemedaille im Skiathlon gewonnen hat, sagt dazu: „Ob Profi-Athletin oder Freizeitsportler – für jeden ist es wichtig, Übungen richtig auszuführen, um einerseits den gewünschten Effekt zu erzielen und andererseits auch Verletzungen vorzubeugen.“ Sie könne daher nur empfehlen, das Angebot wahrzunehmen.

Seit 2004 gibt es das Gewerbe „Lebens- und Sozialberatung, eingeschränkt auf sportwissenschaftliche Beratung“ in Österreich. Seither hat die Berufsgruppe immer mehr an Bedeutung gewonnen. In Niederösterreich sind aktuell 141 sportwissenschaftliche Beraterinnen und Berater aktiv. In ganz Österreich sind es rund 700.