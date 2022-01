Tinnitus in der Pandemie

Ein Tinnitus-Leiden kann Betroffene wahnsinnig machen. Das kannte Klaus Grübl aus eigener leidvoller Erfahrung nur zu gut. Über 19 Jahre versuchte der Braunauer die Geräusche im Ohr, die seinen Alltag unerträglich machten, loszuwerden. „Es waren vor allem die ruhigen Momente, wo mich der Tinnitus besonders störte. Beim konzentrierten Arbeiten, beim Lesen und beim Einschlafen“, so Grübl.

Doch Linderung oder Heilung wollten sich bei ihm auch nach unzähligen Therapieversuchen nicht einstellen. Deshalb nahm Klaus Grübl das Ganze selbst in die Hand. Basierend auf seiner Leidensgeschichte, seinen Therapieerfahrungen und seinem beruflichen Know-how aus der Lernforschung hat er den Ohrbügel ForgTin® entwickelt und ist selbst seit zwei Jahren frei von Tinnitus.

Aktuelle Studie der Universität Regensburg zeigt überaus hohen Wirkungsgrad

Dass die Studie der Universität Regensburg, die die Wirksamkeit unter Beweis stellen sollte, nun genau die erhofften Ergebnisse bestätigt, lässt Klaus Grübl nun für viele Tinnitus-Betroffene hoffen: „Unser ForgTin® Ohrbügel stimuliert genau dort, wo der Tinnitus sitzt. In jahrelangen Selbsttests und in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Ärzten und Wissenschaftlern konnte ich so ein wirksames Therapieverfahren entwickeln. Durch Druckverteilung auf vier wesentliche Punkte rund um das Ohr hilft ForgTin® bei der Behandlung von Tinnitus und ermöglicht Patient:innen mehr Ruhe und Entspannung.“

Bereits nach 6 Wochen Tragedauer trat bei 39% der Proband:innen des ForgTin® eine starke Reduktion der Tinnituslautstärke ein. Nach 12 Wochen waren es schon 60 Prozent.

Foto: zVg

ForgTin® ist ein patentiertes Medizinprodukt, das Menschen mit Tinnitus nachweislich hilft wieder Stille zu erleben. Der mittels 3D-Druck hergestellte Bügel aus Edelstahl und Soft-Touch-Silikon ist einfach anzuwenden. Er wird tagsüber dauerhaft wie ein Brillenbügel hinter dem Ohr getragen und entfaltet seine Wirkung durch die Stimulierung von vier wesentlichen Druckpunkten.

Foto: ForgTin

Kontakt, Infos & Bestellung:

W: www.forgtin.com

E: office@pansatori.com

T: +43/+(0)7722/22 90-0