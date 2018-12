Pallua, dessen Mutter geraucht hat und an Lungenkrebs gestorben ist, will Heranwachsenden die Problematik rechtzeitig aufzeigen. Beim Weggehen – gerade in ländlichen Regionen, wo die Auswahl an Lokalen nicht so groß ist – sind sie oft verrauchter Luft ausgesetzt. Egal ob sie selbst rauchen oder nicht. Und das schon in jungen Jahren.

Wie schlecht die Luft im Nichtraucherbereich ist, das hat die NÖ Gebietskrankenkasse in 20 Raucher-Nichtraucher-Mischlokalen in NÖ messen lassen. Das Ergebnis: In 14 davon war die Feinstaub-Konzentration mehr als doppelt so hoch als draußen. Der Rauch kommt vom Raucherbereich durch die Türe, wenn Kellner durchgehen usw. Oft gibt es gar keine Trennelemente. „Ernst zu nehmender Schutz vor Passivrauch ist in Mischlokalen kaum möglich“, resümiert NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter.

Er kritisiert vor allem: „Die Arbeit in Lokalen, in denen geraucht werden darf, macht krank – egal, ob man sich in der Raucher- oder Nichtraucherzone aufhält. Und deshalb ist die derzeitige Regelung nicht hinzunehmen!“ Übrigens: Europäische Länder, in denen es ein Rauchverbot in der Gastronomie gibt, würden mittlerweile weniger Krankenhauseinweisungen und Todesfälle durch Tabakkonsum melden, so Sophie Meingassner, die Leiterin des Rauchfrei-Telefons. Außerdem fangen auch weniger Menschen an zu rauchen.

"Nichtraucher liegen im Trend"

Am Land seien die Gastronomiebetriebe auf das Rauchen angewiesen, weil Stammgäste sonst auf Vereinshäuser ausweichen würden, sagt Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich aus Aggsbach Dorf (Bezirk Melk).

Laut ihm gibt es in NÖ rund 9.000 Gastronomie- und 2.500 Hotelleriebetriebe. Nach einer Umfrage der WKÖ wurden 63 Prozent der Mitgliedsbetriebe weiterhin einen Raucherbereich haben wollen. Pulker bestätigt aber, dass die meisten Speiselokale, die neu eröffnen, als Nichtraucherlokale geführt werden.

Dass Nichtrauchen im Trend liegt, zeigen aktuelle Beispiele: Das Cinema Paradiso in St. Pölten, 2002 gegründet und erstes Programmkino Niederösterreichs, ist seit 5. Dezember rauchfrei. Dasselbe gilt seit einem halben Jahr für einige Leit-Gastronomen in Tulln.