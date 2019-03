Nicht immer läuft im Leben alles so, wie es soll. Dabei kann es auch vorkommen, dass man sich in einer Situation wiederfindet, mit der man nicht mehr zurecht kommt. An Freunde oder die Familie will man sich genau jetzt vielleicht nicht wenden. Mit professioneller Unterstützung hatte man vielleicht noch nie zu tun. Eine Möglichkeit kann es dann sein, zum Hörer zu greifen und ein Krisentelefon oder eine Beratungshotline anzurufen.

Beratungen gibt es auf verschiedenen Gebieten. Wie zum Beispiel das NÖ Krisentelefon oder die Telefonseelsorge in Krisensituationen, in denen man nicht mehr weiter weiß und jemanden zum Reden sucht, bei Problemen mit der Familie oder am Arbeitsplatz, bei Ängsten oder auch bei Depression. Übrigens: „Immer mehr Menschen in Österreich leiden an einer psychischen Erkrankung“, verrät das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs.

Viele Themen wie Krisen & Gewalt

Beratungen gibt es auch speziell für bestimmte Personengruppen, wie den Männernotruf oder das Frauentelefon, bei denen auch Gewalt eine große Rolle spielt. „Nach Schätzungen der Polizei werden 90 Prozent aller Gewalttaten in der Familie und im sozialen Nahraum begangen“, ist auf www.gewaltinfo.at nachzulesen. „In ebenfalls rund 90 Prozent der Fälle sind die Opfer Frauen und die Täter die jeweiligen männlichen Beziehungspartner.“ Dabei können Frauen aus allen sozialen Schichten, unabhängig vom Bildungsstand, religiöser und ethnischer Zugehörigkeit, Einkommen, Alter und Familienstand betroffen sein.

Telefonangebote gibt es auch zu verschiedenen Gesundheitsthemen. Vom 144 Notruf NÖ über die telefonische Gesundheitsberatung 1450, bei der man erfährt, an wen man sich wenden soll, wenn man ein gesundheitliches Problem hat, bis hin zum Rauchfreitelefon, für alle, die aufhören möchten. Das Rauchfrei-Telefon fasst übrigens auch zahlreiche Vorteile von Beratung per Telefon zusammen. Wie etwa dass man anonym anrufen kann. Man braucht sich keinen Termin ausmachen, muss keine persönlichen Angaben machen und kann selbst entscheiden, wann man anruft. Anrufen kann man von unterschiedlichen Orten aus, quer durchs ganze Land. Man braucht nicht extra wohin zu fahren, kann einfach schnell zum Hörer greifen.