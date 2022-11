Temperatur senken, kaum Lüften: Schadet Energiesparen der Gesundheit?

Werbung

PRO: Karoline Tauchmann, Hausärztin in Weitra (Bezirk Gmünd)

Hausärzten Karoline Tauchmann aus Weitra (Bezirk Gmünd). Foto: Privat

Energiesparen ist gut, man sollte es jedoch nicht übertreiben! In meine Ordination kommen reihenweise Büroangestellte die sich bei sitzender Tätigkeit in Räumen mit 18 oder 19 Grad Lufttemperatur einen grippalen Infekt holten. In schlecht geheizten Räumen, in denen sich mehr Menschen aufhalten, kann zudem die Atemluft zu Kondenswasser und Schimmelbildung an Wänden führen. Wird selten gelüftet, steigt die Konzentration an Krankheitskeimen und der Sauerstoffgehalt in der Luft sinkt.

Wird Warmwasser nicht ausreichend auf 60 Grad erhitzt, besteht unter Umständen die Gefahr der Legionellenbildung. Bakterien, die beim Duschen über feinen Wasserdampf eingeatmet werden und bei immungeschwächten Menschen sogar zu Lungenproblemen führen können. Wenn zu viel Energiesparen die Gesundheit gefährdet, sollte man die Maßnahmen überdenken.

KONTRA: Hans-Peter Hutter, stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin, Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien

Hans-Peter Hutter, stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der Medizinische Universität Wien. Foto: Heribert Corn

Grundsätzlich schadet Energiesparen der Gesundheit sicher nicht, wenn man sein Verhalten und seine Bekleidung anpasst.

Überheizen mit Raumtemperaturen von 25°C (und mehr) liegt seit Jahren im Trend. In Zusammenspiel mit trockener Luft führt das zu Reizerscheinungen an Atemwegen. Chemische Stoffe etwa aus Möbeln wirken auf trockenen Schleimhäuten aggressiver. Ganz abgesehen von Klimaaspekten (vielen egal) leidet auch die Geldbörse.

Angemessenere Raumtemperaturen (Stichwort 19°C) werden nun hinterfragt: „Kann man das überhaupt überleben?“ Falls man nicht stundenlang bewegungslos nackt auf dem kalten Fliesenboden liegt, dann ja. Simple Verhaltens- und Bekleidungsanpassungen sind allerdings sinnvoll. Kurzes Stoßlüften ebenso.

Es ist irritierend, wenn versucht wird, längst notwendige Maßnahmen und Aktivitäten durch vorgeschobene Gesundheitsbedenken zu desavouieren. Kaum jemand hatte hingegen Bedenken, wenn es um Flüchtlings-Zeltlager etwa auf Lesbos mit Temperaturen rund um den Gefrierpunkt ging.