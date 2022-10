Demenz im Alltag begegnen

Werbung

In Niederösterreich sind rund 22.000 Menschen von Demenz betroffen. Die chronisch fortschreitende Erkrankung des Gehirns zeigt sich in verschiedenen Formen und hat verschiedene Ursachen. Im Verlauf der Erkrankung nimmt die Gedächtnisleistung nach und nach ab.

Die Symptome können aber sehr unterschiedlich sein: Gedächtnis-, Sprach- oder Orientierungsstörungen sowie Verhaltensauffälligkeiten können auftreten. Um andere Erkrankungen als Demenz auszuschließen, ist es wichtig, die Ursachen von Ärzten abklären zu lassen.

Im Verlauf der Erkrankung kann es betroffenen Personen oftmals schwerfallen, sich zu verständigen. Es gibt jedoch Möglichkeiten der Unterstützung:

Vermeiden Sie Ablenkungen während eines Gesprächs.

Zu manchen Tageszeiten ist die betroffene Person möglicherweise aufnahmefähiger.

Sprechen Sie langsam, klar und in einfachen Sätzen. Geben Sie genügend Zeit zu antworten. Vermeiden Sie es, die Stimme zu erheben.

Wiederholen Sie das Gesagte.

Korrigieren Sie nicht, nehmen Sie die Wirklichkeit der betroffenen Person an.

Wenn die betroffene Person ihre Gefühle ausdrücken möchte, lassen Sie es zu. Weinen ist erlaubt. Lachen Sie gemeinsam!

„Demenz ist eine enorme Herausforderung für betroffene Familien. Mit dem Demenz-Service NÖ wollen wir Betroffene und Angehörige unterstützen“, betonte Landesrat Martin Eichtinger beim 2. Demenztag in Perchtoldsdorf, veranstaltet vom Demenz-Service NÖ.

Neben Informationen und Veranstaltungen rund um Demenz bietet das Demenz-Service NÖ auch kostenlose Beratungen für An- und Zugehörige von Demenzbetroffenen an. Diese Beratungen können zuhause in den eigenen vier Wänden stattfinden.

Dazu am besten die Demenz-Hotline unter 0800/700.300 , Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, kontaktieren. Beraten lassen kann man sich aber auch – ohne Voranmeldung – im Rahmen der Demenz-Info-Points in den Kundenservice-Stellen der Österreichischen Gesundheitskasse.

Termine: www.demenzservicenoe.at/veranstaltungen

Weitere Tipps zur Kommunikation sowie andere Themen (Pflege, Betreuung, verschiedene Unterstützungen) bietet die Broschüre „Alles rund um die Demenz – Vorbeugen, erkennen, verstehen, handeln“ sowie die Internetseite des Demenz-Service NÖ: www.demenzservicenoe.at

Mehr zum Thema "Aktiv im Alter" findet ihr hier im aktuellen Extra!