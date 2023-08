Fit mit Prof. Hademar Bankhofer: Bei Ärger viel Vitamin C

Kein Vitamin ist für den berufstätigen Menschen, der den ganzen Tag voll im Einsatz ist, so wichtig wie das Vitamin C. Daher sollte man bereits morgens zum Frühstück eine Kiwi, Grapefruit, Orange, Mandarine oder aber Paprikaschoten sowie Sauerkraut genießen und zwischendurch oder mittags Früchte oder Gemüse mit reichlichem Vitamin-C-Anteil konsumieren. Wer im Job erfolgreich sein möchte, der muss immer einen gewissen Vitamin-C-Vorrat im Körper haben. Dafür gibt es mehr Gründe als man denkt.

Vermutlich kennen Sie die alltägliche Situation. Kaum hustet und niest jemand am Arbeitsplatz oder bei einer Besprechung auswärts, raten Kollegen oder Geschäftspartner: „Sie müssen Vitamin C nehmen!“. Das ist vollkommen richtig. Unsere Abwehrzellen brauchen dieses Vitamin als Sprit, damit sie überhaupt gegen Viren und Bakterien aktiv werden können. Das weiß fast jeder. Daher glauben viele, mit Vitamin C kann man ausschließlich Erkältungen bekämpfen. Doch dieses Vitamin kann viel mehr:

Das Kollagen für glatte, faltenlose Haut kann nur mit Vitamin C produziert werden.

Eisen und Calcium aus der Nahrung, wichtig fürs Blut, können nur mit Vitamin C optimal verarbeitet werden.

Das Wichtigste aber: Wir brauchen Vitamin C, damit wir Stress besser meistern können. Eine Untersuchung der Harvard Universität in Boston, USA, hat ergeben: Wer sich 15 Minuten sehr ärgert, kränkt oder Stress hat, der verbraucht in dieser Zeit 300 bis 350 Milligramm Vitamin C. Das ist der Vitamin C-Gehalt von drei bis vier Orangen. Das erklärt auch, warum man sich nach Ärger und Kränkungen sehr leicht mit einer Erkältung ansteckt. Man hat zu wenig schützendes Vitamin C, um Viren und Bakterien abwehren zu können, da man es für den Stress verbraucht hat.

Ein gesunder Mensch, der keinen Stress hat, braucht täglich 100 bis 200 Milligramm Vitamin C. Diesen Bedarf kann man mit Obst und Gemüse abdecken: mit Zitrusfrüchten, Kiwis, Paprikaschoten, Sauerkraut, Petersilie, Wirsing, Brokkoli und Sanddornsirup. Reich an Vitamin C sind auch grüne Erbsen, Kohlrabi, Tomaten, Spinat und gedämpfte Kartoffel.

In Erkältungszeiten, bei Stress, wenn man viel Süßes nascht oder Medikamente nehmen muss, braucht man mehr Vitamin C. Und da bietet sich eine heimische Frucht an: Sanddorn. Wenn Sie Sanddorn-Sirup aus dem Reformhaus oder aus der Drogerie in einem Viertelliter-Trinkglas 1 zu 6 mit Wasser mischen, dann nehmen Sie damit etwa 400 Milligramm Vitamin C auf. Wenn Sie nun morgens und nachmittags jeweils so ein Glas trinken, dann sind Sie mit 800 Milligramm Vitamin C wunderbar zum Schutz gegen eine Erkältung versorgt. Eine andere Möglichkeit ist eine Vitamin-C-Brausetablette aus der Apotheke in Wasser aufgelöst. Es ist wichtig, Vitamin C zweimal täglich zuzuführen, weil es sehr rasch wieder abgebaut wird.

Allerdings: Wer zu Nierensteinen und zu Sodbrennen neigt, muss im Umgang mit größeren Mengen an Vitamin C vorsichtig sein.