Fit mit Prof. Hademar Bankhofer: Die Löwenzahn-Kur

So eine Kur ist ein Generalservice für Blut, Leber, Galle und Nieren. Unser Organismus braucht neue Impulse, um gesund, fit und aktiv in den Sommer gehen zu können. Nur dann bleiben wir in Schwung und können unseren Körperzellen genug vom lebensnotwendigen Sauerstoff liefern. Vielleicht spüren Sie es mitunter selbst, dass Sie eine Fitnesskur brauchen: wenn Sie müde, lustlos, abgeschlagen, antriebslos und gereizt sind.

Die Bewegung in freier Natur ist jetzt wichtig. Doch sie allein hilft nicht. Organisieren Sie für Ihr Blut eine Super-Reinigung und neue Kräfte. Dafür eignet sich in nahezu idealer Weise der Löwenzahn in freier Natur, von vielen Menschen als ”Unkraut” verfolgt. Jetzt sind die Säfte des Löwenzahns am wertvollsten. Es darf allerdings kein Löwenzahn sein, der an einer Autostraße oder in einem Industriegebiet wächst. Da ist die gesamte Pflanze schwer von Umweltgiften belastet. Holen Sie Ihren Löwenzahn aus möglichst unberührter Natur oder aus dem eigenen Garten.

Der Löwenzahn hat viele faszinierende Eigenschaften. In erster Linie sind seine Bitterstoffe und Spurenelemente dafür verantwortlich: Der Genuss von Löwenzahn aktiviert Galle, Leber und Nieren. Er reinigt das Blut von Stoffwechselschlacken und regt zugleich den gesamten Stoffwechsel an. Das Nervensystem wird gestärkt. Die allgemeinen Abwehrkräfte werden aufgebaut.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kraft des Löwenzahns zu nützen:

Schneiden Sie sich frische, junge Löwenzahnblätter und bereiten Sie daraus einen Salat. Essen Sie vier Wochen lang jeden dritten Tag eine Portion davon, jeweils frisch zubereitet. Hier das Rezept: für 1 Person:

70 g Löwenzahnblätter nudelig schneiden. Marinade aus einem Esslöffel Distelöl, einem Esslöffel Apfelessig, einem Schuss Zitronensaft, etwas Honig, Pfeffer, Kräutersalz, einem Esslöffel Joghurt und dem Saft von zwei zerdrückten Knoblauchzehen. Marinade, Löwenzahnblätter und ein Esslöffel angebratene Speckwürfel verrühren.

Wenn Sie keine Möglichkeit für frischen Löwenzahn haben, dann besorgen Sie sich aus der Apotheke oder Drogerie Löwenzahnwurzeltee. Und trinken Sie drei Wochen lang täglich drei Tassen.